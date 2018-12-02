Россия пытается пробить сухопутный коридор в Крым – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко уверен, что Россия не отказывается от своих планов пробить наземный коридор из Донбасса в оккупированный Крым, захватив для этого Бердянск и Мариуполь. Последние события в Керченском проливе доказывают – Кремль не отказывается от своего плана расширить оккупацию Украины. Об этом он сказал в интервью немецкому Funke Media Group, передает пресс-служба главы государства.

"Москва пытается получить наземный коридор из оккупированного Донбасса в оккупированный Крым, захватив Мариуполь и Бердянск. Если некоторые политики не перестанут флиртовать и танцевать с Путиным, то никто не должен исключать угрозу, что масштабы российской агрессии будут расти", – сказал глава государства.

Порошенко считает, что сейчас именно в Украине решается будущее свободного мира и напомнил, что в отличие от российских провокаций и подстрекательства к усугублению конфликта с Украиной, Киев всегда выступал за политико-дипломатические средства урегулирования конфликта.

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"Нападение российских войск на корабли украинского флота в Керченском проливе и их захват было провокационным и циничным. Фактически, моряки являются военнопленными и Российская Федерация должна выполнять все обязательства, вытекающие из положений о международной войне, а именно Женевских конвенций 1949 года. Россия должна их всех освободить и немедленно вернуть украинские корабли, или столкнуться с новой волной международного осуждений и санкций", – подчеркнул президент Украины.

Недавно Порошенко уже говорил – есть признаки, что Путин может начать новое наземное наступление. Глава государства рассказал немцам о глобальных планах Кремля и чего добивается Путин в Украине.

Также по его совам, Россия мечтает превратить Азовское и Черное моря в "российское озеро". Москва не откажется от агрессии по отношению к Украине и будет продолжать испытывать мир на прочность, что и доказал своим новым применением силы против украинцев, но уже в Керченском проливе.