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Россия пытается уничтожить украинскую государственность – Порошенко

Сегодня, 23:24

Порошенко встретился с президентом Европейского Совета Дональдом Туском

Фото: president.gov.ua
Россия пытается уничтожить украинскую государственность – Порошенко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/b22/696/5c6b226962ad1.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/b22/696/5c6b226962ad1.jpeg Политика Порошенко встретился с президентом Европейского Совета Дональдом Туском

Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с президентом Европейского Совета Дональдом Туском, отметил, что Россия пытается уничтожить украинскую государственность, что подтверждается, в частности ее агрессивными действиями в Азово-Черноморском бассейне и захватом украинских моряков, сообщает пресс-служба администрации президента Украины.

"Цель Кремля – уничтожить украинскую государственность, создать так называемую вторую версию Советского Союза", - говорится в сообщении, на официальном сайте президента Украины в понедельник вечером.

ППорошенко отдельно отметил, что только совместная позиция стран ЕС, помогает в противостоянии агрессивным действиям РФ.

"Господин Президент, вы очень хорошо знаете, что такое Советский Союз, что такое Варшавский блок, такое прошлое, откуда мы вместе с вами вышли. Только наши эффективные действия, только наша солидарность не допустит возвращения в эти печальные времена", - добавил президент Украины.

Глава украинского государства поблагодарил Туска за поддержку.

"Я искренне благодарен всем демократическому миру, я искренне благодарен ЕС, я искренне благодарен за вашу личную позицию в поддержку Украины. Это большая гордость для Украины, когда президент Европейского Совета, вместе с украинским президентом выступает на украинском языке. Вы уже навсегда вошли в историю как человек, который очень много сделал для Украины. И украинский народ очень благодарен вам. Я очень счастлив, что в эти очень важные для Украины дни, мы вместе с вами", - подытожил президент Украины.

Ранее сообщалось, что Совет министров иностранных дел ЕС одобрил "азовский пакет" санкций против Российской Федерации. Решение вступит в силу через несколько недель.

Как известно, сегодня в Украину приехал президент Европейского Совета Дональд Туск. Он принял участие в мероприятиях к годовщине Революции достоинства. Европейский чиновник встретился с президентом Украины Петром Порошенко, также запланирована встреча с премьер-министром Владимиром Гройсманом. Также Туск примет участие в торжествах в Верховной Раде. Кроме того, Туск намерен посетить Львов.

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Тег Россия, Порошенко, Туск, Петр Порошенко

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