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Россия расширила санкции против украинцев: кто попал в "черный список"

17 декабря, 16:34

Медведев подписал постановление о расширении санкций против Украины

Дмитрий Медведев и Владимир Путин. Фото: Sergei Ilnitsky/REUTERS

Дмитрий Медведев и Владимир Путин. Фото: Sergei Ilnitsky/REUTERS

Россия ввела новые санкции против Украины, расширив список товаров, запрещенных для экспорта в РФ, а также внесла в "черный список" украинцев, против которых Кремль ввел санкции.

Соответствующее постановление российского правительства с подписью премьер-министра Дмитрия Медведева было опубликовано на сайте правовой информации РФ 16 декабря.

Список пополнился девятью именами. В него вошли Владимир Босенко, Олег Брындак, Александр Иваницкий, Александр и Андрей Ивановы, Валерий Мигалатьев, Дмитрий Танцюра, Александр Шеремет и Юрий Шумахер.

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В то же время, из списка исключили народного депутата от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юлия Иоффе и бизнесмена Егора Бенкендорфа.

Отмечается, что постановление вступает в силу с момента его публикации.

На сегодняшний день в перечень входят порядка 570 человек.

Напомним, в прошлом году президент РФ Владимир Путин приказал ввести специальные экономические мерыв ответ на украинские санкции и поручил правительству определить "перечни физических и юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры" и "специальные экономические меры, применяемые в отношении физических и юридических лиц".

В связи с этим Кремль внес 322 украинских гражданина и 68 компаний в санкционный список. После этого список периодически пополнялся новыми именами и наименованиями.

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Россия санкции санкции против Украины

Источник: Сегодня

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