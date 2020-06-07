Россия саботирует мирные переговоры по Донбассу – Кулеба

Россия отказывается вести конструктивные переговоры по мирному урегулированию на Донбассе. Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который недавно посетил Берлин.
"Вместе с партнерами Украина стремится оживить "нормандский формат" и достичь мира, но пока не видит никакой взаимной конструктивности с российской стороны", – написал он.
Министр напомнил, что на этой неделе не менее 9 украинских солдат были ранены на линии соприкосновения на Донбассе.
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"К счастью, никто не погиб в бою", – отметил Кулеба.
Ранее Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова идти на компромиссы в вопросе возврата под свой контроль оккупированных территорий Донбасса и Крыма.
Как сообщали новости "Сегодня", 2 июня в Берлин приехала внушительная украинская делегация: заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, советник президента Украины Руслан Демченко, вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр обороны Андрей Таран. Кулеба, комментируя переговоры по Донбассу, отметил, что украинская сторона предоставила немцам доказательства присутствия российских военных на востоке нашей страны.
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