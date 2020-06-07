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Россия саботирует мирные переговоры по Донбассу – Кулеба

7 июня, 16:26

Денис Беспалов Денис Беспалов

Украина с партнерами стремится оживить "нормандский формат"

Россия отказывается вести конструктивные переговоры по мирному урегулированию на Донбассе. Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который недавно посетил Берлин.

"Вместе с партнерами Украина стремится оживить "нормандский формат" и достичь мира, но пока не видит никакой взаимной конструктивности с российской стороны", – написал он.

Министр напомнил, что на этой неделе не менее 9 украинских солдат были ранены на линии соприкосновения на Донбассе.

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"К счастью, никто не погиб в бою", – отметил Кулеба.

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Ранее Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова идти на компромиссы в вопросе возврата под свой контроль оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

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Как сообщали новости "Сегодня", 2 июня в Берлин приехала внушительная украинская делегация: заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, советник президента Украины Руслан Демченко, вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр обороны Андрей Таран. Кулеба, комментируя переговоры по Донбассу, отметил, что украинская сторона предоставила немцам доказательства присутствия российских военных на востоке нашей страны.

Дмитрий Кулеба. Источник: facebook.com/dmytro.kuleba

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Россия Донбасс нормандский формат Дмитрий Кулеба

Источник: Сегодня

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