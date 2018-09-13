Россия силой отрезала Крым от воды – Климкин

Согласно международному праву, всю ответственность за ситуацию на оккупированных территориях несет именно оккупант. Так, в Facebook министр иностранных дел Павле Климкин прокомментировал ситуацию с нехваткой воды в Крыму.

"Это не Украина отрезала Крым от воды, это сделала Россия, силой отрезав Крым от Украины. Сама по себе оккупация Крыма является страшным нарушением международного права и прав человека всех крымчан. Она же стала причиной множества других преступлений во всех сферах, в частности расовой дискриминации (что является предметом нашего иска в Международный суд ООН), незаконного лишения свободы многочисленных политзаключенных, умышленного переселения из России в Крым новых колонизаторов путем принудительного замещения населения и навязывания российского гражданства крымчанам (а это, по-вашему, соответствует международному праву или нет?), а также всех бед, постигших полуостров. (Советую прочитать отчет ООН "Ситуация с правами человека во временно оккупированных Автономной Республике Крым и городе Севастополе (Украина)", - написал он.

Министр отметил, что экологическая катастрофа в Армянске – это тоже преступление, совершенное оккупантами на чужой земле.

"Кстати, мой прогноз, что Россия будет использовать ситуацию в Армянске для того, чтобы усилить давление на Украину в вопросе поставок воды, полностью подтвердился. Россия все-таки очень предсказуема в своей подлости!", - добавил Климкин.

Отметим, на днях координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук рассказывал о спецоперации ФСБ РФ в Крыму. По его словам, Россия пытается надавить на Киев с помощью жителей Херсонской области для возобновления подачи воды на полуостров. Российские спецслужбы серьезно взялись "утюжить" информпространство по дискредитации Украины. Кремль пытается добиться возобновления подачи воды на полуостров и прибегает к аморальным методам.

Как заявлял на днях постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин: воды оккупантам не видать. Он четко дал понять, что Украина не будет возобновлять подачу воды в оккупированный Крым для решения проблемы оккупантов с химической катастрофой в Армянске, пока Россия не прекратит оккупацию. Он также отмечал, что у РФ были и есть все возможности заполнить водой из других источников кислотоотстойники на "Крымском титане".

В апреле прошлого года Украина перекрыла воду в оккупированный Крым. На границе материковой Украины с оккупированным полуостровом возвели дамбу. Однако она имеет заслонку, которую в любой момент можно открыть. Поэтому когда Крым вернется в Украину, вода наполнит 300 километров Северо-Крымского канала.