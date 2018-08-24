Россия скрыто признала свое присутствие на Донбассе – Болтон

Сегодня, 17:39

Американский чиновник также высказал четкую позицию США по оккупированному Крыму

Джон Болтон. Фото из открытых источников
Джон Болтон. Фото из открытых источников

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что США продолжают придерживаться позиции непризнания аннексии Россией Крыма, и объяснил ситуацию с переговорами по миротворцам. Об этом он сказал на брифинге по итогам встречи с президентом Украины Петром Порошенко.

"Я подчеркнул то, о чем президент Трамп сказал президенту Путину в Хельсинки. Позиция Соединенных Штатов касалась того, что мы не признали незаконную аннексию Крыма. Наше видение и наша политика сохраняются такими, какими они были", – сказал он.

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В то же время Болтона спросили, как США могут вести переговоры с Россией по Донбассу, если Москва не признает своего присутствия там.

"Сам факт того, что российская сторона участвует в основательном разговоре по размещению миротворческой силы ООН на Донбассе, как минимум, является скрытым признанием Россией, что существует проблема, частью которой она является", – сказал советник Трампа.

Напомним, 26 июля в Сенате США утвердили резолюцию по Крыму. В документе, в частности, подтверждается позиция Сената о том, что "Крым является частью суверенной территории Украины". Американские законодатели призвали правительство США продолжать применение полномочий в части санкций против России согласно CAATSA.

На "крымскую декларацию" Госдепа отреагировали и МИД РФ. Спикер российского ведомства Мария Захарова в качестве примера вспомнила о том, что до недавних пор иранская ядерная сделка и Парижское климатическое соглашения тоже были политикой США.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.
Россия, США, Крым, Донбасс, миротворцы, Болтон, аннексия

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Источник:

УНИАН

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