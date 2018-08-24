Россия скрыто признала свое присутствие на Донбассе – Болтон

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что США продолжают придерживаться позиции непризнания аннексии Россией Крыма, и объяснил ситуацию с переговорами по миротворцам. Об этом он сказал на брифинге по итогам встречи с президентом Украины Петром Порошенко.

"Я подчеркнул то, о чем президент Трамп сказал президенту Путину в Хельсинки. Позиция Соединенных Штатов касалась того, что мы не признали незаконную аннексию Крыма. Наше видение и наша политика сохраняются такими, какими они были", – сказал он.

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В то же время Болтона спросили, как США могут вести переговоры с Россией по Донбассу, если Москва не признает своего присутствия там.

"Сам факт того, что российская сторона участвует в основательном разговоре по размещению миротворческой силы ООН на Донбассе, как минимум, является скрытым признанием Россией, что существует проблема, частью которой она является", – сказал советник Трампа.

Напомним, 26 июля в Сенате США утвердили резолюцию по Крыму. В документе, в частности, подтверждается позиция Сената о том, что "Крым является частью суверенной территории Украины". Американские законодатели призвали правительство США продолжать применение полномочий в части санкций против России согласно CAATSA.

На "крымскую декларацию" Госдепа отреагировали и МИД РФ. Спикер российского ведомства Мария Захарова в качестве примера вспомнила о том, что до недавних пор иранская ядерная сделка и Парижское климатическое соглашения тоже были политикой США.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.