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Россия создает условия для военного нападения на Украину с моря – МИД

Сегодня, 10:10

Санкции – это единственный мирный инструмент, чтобы остановить российскую агрессию

Украинские корабли
Украинские корабли. Фото: Минобороны Украины
Россия создает условия для военного нападения на Украину с моря – МИД //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/2cc/96f/5c62cc96f315e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/2cc/96f/5c62cc96f315e.jpg Политика Санкции - это единственный мирный инструмент, чтобы остановить российскую агрессию

Действия России в Керченском проливе и Азовском море направлены на то, чтобы убить экономику Азовского побережья Украины и создать военную предпосылку для нападения на Украину с моря. Об этом заявил директор политического департамента МИД Украины Алексей Макеев на специальном совместном заседании комитета Европарламента по иностранным делам и подкомитета по вопросам безопасности и обороны в Страсбурге.

Он также напомнил о захвате российской ФСБ украинских кораблей и их экипажей и отметил, что в тот момент Россия официально не сообщала о перекрытии Керченского пролива, закрыв проход под Керченским мостом своим танкером, и с перехваченной радиосвязи российских военных ясно, что "атака не была случайной или спонтанной".

"Это можно рассматривать только как акт агрессии против Украины по резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 1974 года. Россия понимает только силу, и с Россией нужно вести переговоры с позиции силы. Сегодня мы слышали, что слово "санкции" в действительности не популярно, к сожалению, здесь в Брюсселе и во многих европейских столицах. Но, пожалуйста, поймите, что это единственный мирный инструмент, которым обладают европейцы, чтобы остановить российские военные действия и агрессию", – подчеркнул Макеев.

Ранее разведка Эстонии сообщила, что Россия сформировала новые полки возле границ Украины.

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Тег Россия, азовское море, Керченский пролив, МИД Украины

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