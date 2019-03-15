Россия создает условия для военного нападения на Украину с моря – МИД

Санкции – это единственный мирный инструмент, чтобы остановить российскую агрессию

Украинские корабли. Фото: Минобороны Украины

Россия создает условия для военного нападения на Украину с моря – МИД //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/2cc/96f/5c62cc96f315e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/2cc/96f/5c62cc96f315e.jpg 2019-03-15T10:10:00+02:00 Политика Санкции - это единственный мирный инструмент, чтобы остановить российскую агрессию

Действия России в Керченском проливе и Азовском море направлены на то, чтобы убить экономику Азовского побережья Украины и создать военную предпосылку для нападения на Украину с моря. Об этом заявил директор политического департамента МИД Украины Алексей Макеев на специальном совместном заседании комитета Европарламента по иностранным делам и подкомитета по вопросам безопасности и обороны в Страсбурге.

Он также напомнил о захвате российской ФСБ украинских кораблей и их экипажей и отметил, что в тот момент Россия официально не сообщала о перекрытии Керченского пролива, закрыв проход под Керченским мостом своим танкером, и с перехваченной радиосвязи российских военных ясно, что "атака не была случайной или спонтанной".

"Это можно рассматривать только как акт агрессии против Украины по резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 1974 года. Россия понимает только силу, и с Россией нужно вести переговоры с позиции силы. Сегодня мы слышали, что слово "санкции" в действительности не популярно, к сожалению, здесь в Брюсселе и во многих европейских столицах. Но, пожалуйста, поймите, что это единственный мирный инструмент, которым обладают европейцы, чтобы остановить российские военные действия и агрессию", – подчеркнул Макеев.

Ранее разведка Эстонии сообщила, что Россия сформировала новые полки возле границ Украины.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Россия создает условия для военного нападения на Украину с моря – МИД". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Прямой Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.