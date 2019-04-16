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Россия сознательно затягивает процесс освобождения украинских моряков – Климкин

Сегодня, 21:50

По словам главы МИД, неправомерность действий РФ общепризнанна

Фото: "Громадське"
Фото: "Громадське".

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Российская Федерация сознательно затягивает процесс освобождения украинских моряков, захваченных в плен в ноябре прошлого года. Об этом глава МИД написал на своей странице в Facebook.

"Когда весь мир требует освободить украинских моряков, продолжать их арест – это даже не дерзость, это показной цинизм. Это полное пренебрежение всеми и всем. Уже почти пять месяцев Россия сознательно затягивает процесс. Неправомерность ее действий общепризнанна. Все наши друзья и партнеры как один говорят о международном правонарушении, которое нужно устранить и освободить украинских моряков. Ни при каких обстоятельствах их не может судить российский суд", – подчеркнул Климкин.

В то же время, глава МИД заявил, что еще более неправомерным является содержание украинских моряков под стражей.

"Поведение РФ не должно остаться безнаказанным, для этого мы используем все имеющиеся международно-правовые механизмы. Нарушение норм морского права против украинских военных кораблей и членов их экипажа – предмет еще одного дела против РФ в рамках Конвенции ООН по морскому праву", – заявил он и напомнил, что сегодня Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву с просьбой принять временные меры и обязать Россию освободить украинских моряков и корабли.

По словам министра, украинская сторона совместно с международной юридической группой работает над этим иском с момента захвата моряков.

"Для того, чтобы обращение было эффективным, нужно было тщательно подготовить нашу юридическую позицию, чтобы исключить любые манипуляции со стороны РФ. А также пройти все предусмотренные юридические процедуры, без которых международный трибунал не мог бы начать свою работу", – заявил Климкин.

"Ждем решения через месяц. Международное право никто не игнорировать. Моряки должны быть освобождены немедленно – это наше требование к трибуналу в Гамбурге", – подытожил Климкин.

В то же время, в МИД РФ в связи с обращением Украины в трибунал заявили, что Международный трибунал по морскому праву не обладает юрисдикцией для рассмотрения инцидента в Керченском проливе.

"В связи с инициированным Украиной на основании Конвенции 1982 года процессом по временным мерам российская сторона исходит из того, что Международный трибунал по морскому праву не обладает юрисдикцией для рассмотрения „керченского инцидента", в частности, в силу сделанных и Российской Федерацией, и Украиной оговорок о неприменимости предусмотренных Конвенцией 1982 года процедур в отношении отдельных категорий споров", — заявили в министерстве.

Как сообщалось, Украина инициировала новый иск к России и обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву с целью освобождения захваченных российскими силовиками в ноябре 2018 года 24 украинских моряков и трех судов. В иске отмечается, что захват и удержание судов и членов их экипажей грубо нарушает Конвенцию ООН по морскому праву. Украинские моряки и суда должны немедленно вернуться в Украину.

17 апреля в Лефортовском райсуде Москвы будут рассматривать ходатайство российского следствия о продлении незаконного ареста военнопленных украинских моряков.

Напомним, в декабре прошлого года в связи с российской агрессией в Керченском проливе, когда она напала на украинские корабли и захватила в плен моряков, Европарламент принял резолюцию, в которой осудил действия агрессора и согласовал меры, которые могут быть приняты против РФ.

Спустя месяц, в январе нынешнего года, Совет Европы признал статус моряков как военнопленных. На сессии Парламентской ассамблеи Совета прошли дебаты по российской агрессии в море и они закончились поражением Москвы и победой Киева.

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Тег моряки, плен, трибунал, пленные моряки

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