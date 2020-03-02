Россия "спрятала" Мельничука в базе Интерпола: Геращенко указал на странный момент

Россияне сделали так, чтобы Украина не видела экс-нардепа в базе Интерпола

Украинским правоохранительным и дипломатическим органам сложно предупреждать задержания украинских патриотов-добровольцев, которых Россия запрашивает по линии Интерпола. Однако, как только такое случается, отечественная государственная машина встает на защиту наших граждан. Заместитель главы МВД Антон Геращенко в комментарии сайту "Сегодня" рассказал, что украинские госструктуры "активно работают, когда такие случаи происходят".

Комментируя задержание экс-нардепа и бывшего командира батальона "Айдар" Сергея Мельничука, чиновник привел в пример историю с другим украинским ветераном АТО.

"Если помните, у нас была история с задержанием нашего действительно патриота Игоря Мазура. (Один из лидеров УНА-УНСО, сотрудник Секретариата Уполномоченного ВРУ по правам человека был задержан польскими правоохранителями на украинско-польской границе в ноябре прошлого года по запросу России, – Ред.). Тогда мы сделали все, чтобы он возвратился в Украину. Мы его вернули в нашу страну. Сейчас украинские дипломаты и наш филиал Интерпола занимаются вопросом Мельничука" – сказал он.

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Отвечая на вопрос, можно ли предупредить подобные случаи, в частности заранее указывая Интерполу на неправомерность или политическую мотивацию внесения в базу украинских защитников, Антон Геращенко отметил, что Россия может выставлять карточки розыска так, чтобы их не видели в Украине.

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"К сожалению, есть такой момент, что Россия может выставлять карточку в Интерпол, а мы ее не видим. Однако, что касается Мельничука, то он, я думаю, знал, что еще в 2016 году российский суд его признал виновным", – сказал замминистра МВД.

Как сообщали новости "Сегодня", сам бывший политик записал видео прямо из полицейского участка в Греции. Он сообщил, что вместе с ним была его беременная жена и маленький ребенок. Позже в МИД Украины сообщили подробности задержания Мельничука в Греции.

Напомним, в 2016 году Донецкий городской суд Ростовской области вынес приговор Надежде Савченко (на тот момент военнослужащей ВСУ) в якобы убийстве двух российских журналистов под Луганском в 2014 году. В этом же приговоре российский суд назвал "организатора" убийства журналистов на Донбассе – оккупанты заподозрили именно Мельничука.

Сергей Мельничук был депутатом VIII созыва. Избирался в Верховную Раду по списку Радикальной партии Олега Ляшко, но позже был исключен из фракции, после чего вступил в группу "Воля народа". В марте 2017 года заявил о выходе из парламентской коалиции.

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