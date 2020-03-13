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Россия стремится раскачать ситуацию для досрочных парламентских выборов в Украине – Яценюк

13 марта, 16:04

Сергей Остапенко

Кремль хочет получить большинство в украинском парламенте

Президент России Владимир Путин будет пытаться дестабилизировать ситуацию в Украине, чтобы добиться досрочных парламентских выборов, на которых будет поддерживать пророссийскую партию "Оппозиционная платформа – За жизнь". Об этом в эфире "Прямого" заявил премьер-министр Украины 2014-2016 гг., лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

"Вы упомянули о поездке Медведчука в Москву. Для кого вообще эта поездка была сделана? Конечно, что для исключительно пророссийского электората, который поддерживает ОПЗЖ. Но там есть еще один, ключевой адресат – это президент Украины Владимир Зеленский. Что Путин сделал? Путин этой фотографией с Медведчуком показал следующее. Медведчук – это мой партнер. Я буду работать с ним, я буду помогать ему. А это значит, что я буду воевать против вас, Владимир Александрович. Несмотря на то, что Путин будет улыбаться, рассказывать о мире", – сказал политик.

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Яценюк также отметил, что глава РФ Путин будет пытаться дестабилизировать ситуацию в Украине, ослабляя позиции президента Зеленского.

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"Задачей Путина будет упадок сил и ослабление президента Зеленского. Также его задачей будет максимально оттянуть электорат, который проголосовал за Зеленского во втором туре, в пользу пророссийской колонны. И президент и его администрация должны это четко осознать. При этом они будут укачивать, выигрывать время. Они будут снова заводить их в какие-то "нормандские переговоры", снова требовать обмена, требовать дополнительных уступок. И это только для того, чтобы каждый раз ослаблять, ослаблять и ослаблять. И в самый сложный момент для действующей администрации раскачать ситуацию, например, для досрочных парламентских выборов. И таким образом попытаться максимально получить большинство в украинском парламенте. У них уже политическое представительство в парламенте есть. Масса резидентуры у них есть. В частности той, которая сегодня прикрыта, но по факту работает на них", – подытожил лидер "Народного фронта".

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что в рамках Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе якобы договорились о прямых переговорах с боевиками.

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