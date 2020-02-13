Россия сзывает заседание ООН по Украине в связи с пятой годовщиной Минских договоренностей

Мероприятие может быть назначено на вторую половину дня 18 февраля

/ Фото: AFP

Россия запросила на 18 февраля заседание Совета Безопасности об Украине в связи с пятой годовщиной минских договоренностей.

Об этом заявил зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"В связи с пятой годовщиной Комплекса мер по реализации Минских соглашений, которая отмечается сегодня, 12 февраля, а также в связи с пятой годовщиной принятия резолюции СБ ООН 2202 (17 февраля) Россия запросила проведение брифинга Совета Безопасности", – сказал он.

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По словам Полянского, мероприятие может быть назначено на вторую половину дня 18 февраля.

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Напомним, 29 января в Минске состоялось заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе, на котором участники гуманитарной подгруппы ТКГ договорились обменяться списками удерживаемых лиц для их дальнейшей верификации.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Киев и Москва начали обсуждать новый обмен пленными. По его словам, новый обмен будет касаться крымских татар и украинцев, которых удерживают в России. Одновременно обсуждаются "два трека, два списка". Один – с боевиками Донбасса, другой – с Россией.

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