Россия теряет контроль над Беларусью: эксперт объяснил ситуацию

Китайцы заходят на белорусский рынок и потихоньку вытесняют россиян, рассказал Тышкевич

Фото: AFP

Россия теряет контроль над Беларусью: эксперт объяснил ситуацию //smm1.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/4a7/038/5c44a70380d7d.jpg //smm9.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/4a7/038/5c44a70380d7d.jpg 2019-01-21T06:10:00+02:00 Политика Китайцы заходят на белорусский рынок и потихоньку вытесняют россиян, рассказал Тышкевич

Пока Москва напоминает белорусам о долгах и кредитах, на самом деле, оказывается, не так Беларусь и зависима от России, как принято думать. Белорусский аналитик, эксперт "Украинского института будущего" Игорь Тышкевич в интервью сайту "Сегодня" объяснил, что у РФ нет глобального контроля над своими союзниками, а Беларусь начинает переориентироваться на Китай, Европу и США.

По его словам, главная зависимость Минска перед Москвой – это газ и нефть, однако не все так плохо. Так, например, в 2013 году Россия непосредственно и через Евразийский фонд стабилизации и развития контролировала до 87% белорусского долга, став, фактически, чуть ли не единственным кредитором Беларуси, что было существенным рычагом влияния. Однако в 2016 году доля России упала до 62%, а в 2018 году общий государственный долг Беларуси 17 млрд долл., из них РФ принадлежит 7,3 млрд, а остальные кредиторы – евробонды, деньги Всемирного банка, кредиты США и ЕС, пояснил эксперт.

"На этом фоне очень заметны китайские кредитные деньги. Соответственно, Россия теряет долговой рычаг влияния на Беларусь. Идем дальше – инвестиции. Да, у россиян, если говорить с учетом офшорных инвестиций, около 9 млрд долл. Из этой сумы 8 млрд – это белорусская ГТС. В отличие от Украины, Беларусь продала одну трубу, но больше русских никуда не пустила. Маленький пример. В 2013 году договорились, что будут создаваться совместные предприятия по семи направлениям. На все это отводился год. По состоянию на 2019 год реализовано ровным счетом ничего. То есть ноль", – рассказал Тышкевич.

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Также любопытный случай между странами произошел с нефтью. Аналитик вспомнил, как белорусские нефтеперерабатывающие заводы, получая российскую нефть, обязаны были до 2,5 млн тонн продавать на российский рынок по более низким ценам. Но в 2015 году Беларусь бесперебойно поставляет нефтепродукты в Украину (которая ведет войну с РФ) и одновременно прекращает поставки на российский рынок.

"Русские поднимают шум. Белорусы поднимают договор, а там пункт о минимальных ценах, и указывают, что рубль серьезно обесценился и продавать за российскую валюту убыточно, ниже минимальных цен. А продавать за валюту белорусы не имеют права, потому что договор в российских рублях. На этом все и закончилось", – подчеркнул эксперт.

Тышкевич добавил, что сейчас Китай активно заходит на белорусский рынок и вкладывает деньги (только за последние полгода) в местные предприятия. Он уточнил, что русские инвестиции в массе своей сконцентрированы в одной области: они почти не присутствуют в ключевых отраслях белорусской экономики, у РФ нет "контрольного пакета" в экономике своего соседа.

Читайте полный текст интервью сайта "Сегодня" с Игорем Тышкевичем: Лукашенко понимает, что сместить его может не Запад, а Россия.

Напомним, причиной нынешнего спора президентов Беларуси и РФ стал "налоговый маневр", который намерена провести Россия. Суть его заключается в том, что до 2024 года Москва намерена постепенно обнулить экспортные пошлины на нефть, одновременно подняв налог на ее добычу. "Налоговый маневр" прямо бьет по интересам Беларуси, которая получает от России нефть по внутренним ценам, а продает нефтепродукты – по мировым. В декабре Лукашенко обвинил Россию в срыве договоренностей по нефти – его страна теряет 15 млрд долларов.

Позже Лукашенко поручил правительству найти новые источники поставки нефти. Белорусский лидер не считает катастрофой нежелание Кремля идти на уступки в вопросе налогового маневра, однако намекает, что Москва может потерять своего союзника.

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