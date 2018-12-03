Россия тратит большие средства на невоенные методы ведения войны – глава МинВОТ

Российская Федерация тратит большие ресурсы, для дестабилизации ситуации в Украине и создания "ситуации хрупкости". С этой целью используются не только средства государственного бюджета РФ, но и средства приближенных к власти олигархов. Об этом в интервью украинским телеканалам заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш.

"Россия тратит серьезные средства на военный компонент, однако еще большие средства идут на поддержку невоенных методов ведения войны. Например, в РФ создано Федеральное агентство "Россотрудничество", которое имеет свою сеть во всем мире, и при этом серьезно финансируется – и зачастую не из государственного бюджета России. Есть целый ряд приближенных к власти РФ олигархических структур, которые получают соответствующие "задачи", направленные на дестабилизацию и раскол общества. Такие олигархи – "сателлиты" государства – по сути выполняют задачи поставленные властями РФ, они создают частные военные компании, фабрики троллей и все остальное, что можно использовать для достижения определенных интересов", - сказал он.

По словам министра, все действия РФ спланированы, прогнозируемы и реализуются для того, чтобы ослабить государство.

"Когда страна ослаблена из-за влияния различных факторов, можно небольшим количеством военной силы ее захватить. В теории это называется "ситуация хрупкости" и если ее создать, любое государство становится легкой добычей. Это такая тонкая игра, где РФ объединяет военную и невоенную силу для того чтобы повлиять на государство и заставить отказаться от цивилизационного выбора", - добавил Вадим Черныш.

Министр отметил, что для России НАТО – большая угроза и РФ стремится разрушить действующие политические союзы.

По его словам, для ведения гибридной войны в информационном пространстве РФ использует три подсистемы.

"Первая – когда используется государственное телевидение, ассоциированные государством органы. Вторая – когда это делает кто-то якобы принадлежащий государству, но может в любое время опровергнуть свою позицию. Третья – когда все делается за счет тайных информационных операций, как, например, использование фабрики троллей. Как раз эти три механизма всегда применяются в комбинации", – добавил Вадим Черныш.

Ранее министр рассказал о новой тактике России.

Как известно, Черныш заявлял, что Украина начинает исчезать с мировых радаров на фоне других конфликтов.