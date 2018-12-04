Россия увеличила количество военной техники вдоль границы с Украиной – Муженко

Сегодня, 03:42

Начальник Генштаба также сообщил, что РФ увеличила количество своих кораблей в акватории Азовского моря "практически в два раза"

facebook.com/v.muzhenko
facebook.com/v.muzhenko

Количество военной техники вдоль украинской границы со стороны Российской Федерации в последнее время значительно увеличилось, утверждает начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко.

"Характер дислокации (группировок и техники вооруженных сил РФ – ред.) показывает, что в самый краткий срок могут быть сформированы соответствующие наступательные группировки и направление их действий – Украина. Поэтому мы рассматриваем не одно направление – Луганская и Донецкая области, а речь идет о северо-восточных, восточных, южных границах Украины", – рассказал Муженко в понедельник в эфире одного из украинских телеканалов

По словам начальника Генштаба, РФ во время учений "Восток-2018" перекинула из восточных регионов на свою базу вблизи украинской границы 300 танков Т-62.

Он также рассказал о формировании РФ дивизии в составе двух танковых и двух мотострелецких полков. "Такие дивизии называют дивизией "Прорыв". Явно, что дивизия создается не для ведения оборонных действий, а только для наступательных действий", – отметил Муженко.

По его словам, эта дивизия входит в состав 8-й общевойсковой армии, дислоцирующейся в Новочеркасске. "И самое интересное то, что два армейских корпуса, которые находятся на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областях, управляются из штаба этой 8-й общевойсковой армии. Мы видим системное формирование", – подчеркнул Муженко.

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Начальник Генерального штаба Муженко также сообщил, что РФ увеличила количество своих кораблей в акватории Азовского моря "практически в два раза".

"Россия демонстрирует свою готовность наращивать это группировку в максимально короткие сроки. Речь идет о возможной переброске корабельного состава из акватории Азовского моря, используя Волго-Донской канал в Азовское море и в дальнейшем в Черное море. Это тоже серьезная ситуация, на которую нам тоже необходимо реагировать", – сказал Муженко.

Сославшись на данные разведки, он отметил, что в последнее время мероприятия и боевая оперативность в военных частях РФ вблизи украинской границы также активизировались.

Как сообщалось, оккупанты в Крыму выставили на боевое дежурство еще один ракетный комплекс. Россияне вывели на боевое дежурство дивизион зенитно-ракетных комплексов С-400 – подразделение разместили в Джанкое, за 30 километров от границ Херсонской области. 

Напомним, ранее стало известно, что оккупанты усилили противовоздушную оборону в Крыму еще одним комплексом С-400, а до этого на полуострове были развернуты три дивизиона С-400 – в районе Евпатории, Феодосии и Севастополя.

Напомним, 26 ноября власти Украины пошли на радикальные меры из-за нового витка агрессии РФ против украинских кораблей в Черном море.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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