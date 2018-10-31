РФ в Крыму вдвое увеличила армию и готовит базу для ядерного оружия – Ельченко

Украинский дипломат рассказал в ООН, что Москва все еще планирует пробить сухопутный коридор с Донбасса на полуостров

Россия вдвое увеличила количество войск в оккупированном Крыму, а также продолжает подготовку инфраструктуры для размещения ядерного оружия. Об этом на заседании Совбеза ООН рассказала постпред Украины при Организации Владимир Ельченко.

По его словам, планы России пробить коридор в Крым с Донбасса все еще в силе, а Азовское море агрессор использует в качестве дополнительного канала для переброски войск и вооружений на полуостров.

"Согласно нашей информации, Россия не отказалась от идеи получить наземный коридор в Крым. Более того, угроза морского нападения по направлению Азовского моря в случае широкомасштабной военной конфронтации остается источником дестабилизации безопасности в Донецкой области", – сказал Ельченко.

В то же время дипломат рассказал миру о ядерной опасности из Крыма и планах оккупантов.

"В оккупированном Крыму активная милитаризация продолжается в полную силу. Россия больше чем вдвое усилила свои военные силы на полуострове и продолжает подготовку крымской военной инфраструктуры для размещения ядерного оружия, включая переоснащение советских хранилищ для ядерных боеприпасов", – заявил посол.

Напомним, ранее уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявлял, что Россия завезла в Крым ядерное оружие. Об этом ему подтвердили в Москве. Он отмечал, что оккупантам полуостров нужен исключительно в качестве военной базы и российское руководство не заботит судьба местных жителей.

Кроме того, о подготовке оккупантами инфраструктуры для размещения ядерного оружия заявляла замминистра иностранных дел Украины по европейской интеграции Елена Зеркаль. Она также напомнила о размещении в Крыму дивизиона зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф".