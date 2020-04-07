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Россия в Минске срывает "нормандские" договоренности по Донбассу: подробности переговоров

7 апреля, 16:50

Сергей Мартынец

Россия отказывается признать себя стороной конфликта и загоняет переговоры в тупик

Трехсторонняя контактная группа снова не договорилась о новых участках разведения сил на Донбассе, потому что Россия отказывается выполнять парижские договоренности о нормализации обстановки на Донбассе.

Об этом рассказал представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности ТКГ Богдан Бондарь, передают "Новости Донбасса".

По его словам, 6 апреля состоялось заседание его подгруппы в режиме видеоконференции. Он отметил, что российская сторона блокирует продвижение в переговорах о разведении сил.

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"Есть определенные подвижки, но они блокируются российской стороной для того, чтобы сорвать выполнение решения предыдущего саммита "нормандского формата" 9 декабря и не допустить перспективу новой встречи лидеров "четверки". Под надуманными поводами российская сторона отказывается учесть позицию Украины (в разведении. – Ред.). Мы говорим, что готовы учесть позицию России, но пока к компромиссу прийти не удалось", – сказал Бондарь.

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Он объяснил, что переговоры заходят в тупик из-за того, что Россия отказывается признать себя стороной конфликта и пытается перейти в статус наблюдателя, вроде ОБСЕ.

"Главный месседж российской стороны: есть одна сторона – Украина, а вторая – представители отдельных районов Донецкой и Луганской области. Мол, вы сами договоритесь, а мы (РФ. – Ред.) это поддержим", – подчеркнул переговорщик и добавил, что вряд ли удастся договориться главам делегаций Контактной группы, если даже подгруппа зашла в тупик.

Напомним, что на минувшем саммите "Нормандской четверки" в Париже Владимир Зеленский, Владимир Путин, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон договорились продолжить разведение войск на согласованных участках к концу марта 2020 года.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Россия Донбасс переговоры в Минске разведение сил ТКГ

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