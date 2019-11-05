Россия в своем стиле: в "Нафтогазе" ответили на ультиматум Кремля по газу

/ Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня

В НАК "Нафтогаз Украины" высмеяли условия Кремля, что Украины должна отказаться от решения Стокгольмского арбитража по трем миллиардам долларов ради успешных переговоров с Россией по транзиту газа.

В компании отметили, что ультиматум пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова был в "российском стиле".

"Итак, все сводится к следующему: никаких переговоров о транзитных соглашениях, пока мы не остановим принудительное взыскание трех миллиардов долларов по завершенному арбитражу и не отвергнем другие требования в Стокгольме – спикер Путина Песков. Добро пожаловать на коммерческие переговоры, российский стиль", – говорится в сообщении компании в Twitter.

Реклама

Отметим, в Кремле сначала заявляют, что готовы продолжить транзит газа через Украину, а потом ставят неприемлемые условия. То президент РФ Владимир Путин предлагал Украине и России обнулить взаимные претензии в газовом споре и даже заявил о готовность снизить цену по поставкам газа в Украину. Потом спикер Кремля Дмитрий Песков заявляет, что если Украина не откажется от решения Стокгольмского арбитража по газу, то договоренности между Москвой и Киевом по транзиту газа не достичь.

Как сообщали новости "Сегодня", 22 декабря 2017 года Стокгольмский арбитраж принял решение в пользу "Нафтогаза" во всех спорных вопросах по контракту на поставку газа с "Газпромом": ценообразованию, положению "бери или плати" и признанию недействительными других положений, которые являются необоснованными.

28 февраля 2018 года арбитраж вынес решение по транзитному контракту. Он удовлетворил требования "Нафтогаза" о компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку "Газпромом" согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух производств российская компания должна заплатить "Нафтогазу" 2,56 млрд долларов с учетом зачета 2,1 млрд долларов, который "Нафтогаз" уже получил в виде газа, поставленного в 2014 году.

На днях "Нафтогаз" направил в Стокгольмский арбитраж новые исковые требования против российского "Газпрома". В то же время "Нафтогаз" готов снизить сумму иска до 2 млрд долл. в случае сохранения прокачки российского газа через украинскую газотранспортную систему. На данный момент общая сумма иска превышает 12 млрд долларов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама