Россия вернет политзаключенных украинцев домой: нардеп назвал дату обмена

Ахтем Чийгоз / Фото: Getty Images

Россия может освободить удерживаемых политзаключенных украинцев уже завтра, 30 августа.

Об этом после торжественного заседания Верховной Рады IX созыва 29 августа заявил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа и народный депутат Украины Ахтем Чийгоз, ссылаясь на собственные источники.

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Он подтвердил, что незаконно осужденного и удерживаемого в РФ украинского режиссера Олега Сенцова доставили из колонии в Ямало-Ненецком автономном округе в московское СИЗО, но не в "Бутырку", как сообщалось ранее, а в "Лефортово".

"По той информации, что я знаю, в пятницу должны прибыть. Все вместе. Но это все настолько предположительно. Я сам прошел этот путь, и знаю, что изменения возможны. В целом, то, что этот вопрос поставлен "на рельсы" и будет отработан – это да", – сказал он журналистам.

Напомним, что официальных списков на обмен пока что нет. По разным данным, кроме Сенцова, Кремль готов вернуть в Украину военнопленных моряков, захваченных в Керченском проливе в 2018 году, а также политзаключенных Владимира Балуха, Павла Гриба, Николая Карпюка, Станислава Клыха и Александра Кольченко.

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