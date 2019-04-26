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​Россия вычеркнула Черновецкого и еще трех украинцев из санкционного списка

26 апреля, 18:32

В перечне остаются 563 человека и 75 юрлиц

Леонид Черновецкий, фото Facebook
Леонид Черновецкий, фото Facebook.

Правительство Российской Федерации 18 апреля исключило бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого из санкционного списка. В перечне остаются 563 человека и 75 юрлиц.

Соответствующие изменения в постановление №1300 от 1 ноября 2018 года опубликованы на российском портале правовой информации.

Кроме Леонида Черновецкого из перечня исключили его сына Степана, Владимира Крылова и Владимира Локотко (гендиректор "Нового канала", муж телеведущей Ольги Фреймут).

Напомним, 1 ноября 2018 года Россия ввела санкции против 322 физических и 68 юридических лиц Украины.

Ранее мы писали, что в РФ подсчитали, какой объем товарооборота с Украиной попал под санкции. Ситуацию прокомментировали в Минэкономразвития РФ.

Напомним, 18 апреля премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства сообщил, что подписал постановление об ответных действиях Москвы на ограничения, введенные Украиной 10 апреля.

Речь идет о расширении запрета на ввоз в Россию украинской продукции, а также о запрете экспорта в Украину российской нефти и нефтепродуктов. Подробнее читайте в статье: "Юбки, бумага и посуда: Россия показала новый список запрещенных товаров из Украины".

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Тег Россия, Черновецкий, санкции

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LB.ua

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