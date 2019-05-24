Россия является страной-агрессором, но и с агрессором надо разговаривать – глава АП

Богдан заявил, что Россия рано или поздно согласится на переговоры

Владимир Зеленский и Андрей Богдан. Фото: president.gov.ua

Глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что Россия является страной-агрессором, но для мира на Донбассе необходимо вести переговоры.

"Мы считаем, что Россия – страна-агрессор, считаем, что захвачены наши территории. Но и с агрессором тоже надо разговаривать, только не сдавая наши территории и наших людей", – сказал он в эфире одного из украинских телеканалов.

"Я думаю, что Россия рано или поздно согласится на переговоры, вопрос – когда и при каких условиях. Но если мы хотим мира, то разговаривать нужно. Знаете, очень хорошо бросать на плаху не свою жизнь, а там гибнут наши украинцы", – отметил он.

Богдан добавил, что "ДНР" и "ЛНР" в переговорном процессе не являются самостоятельными субъектами и не принимают решения.

"Я считаю, что мы можем достичь победы мирным путем. Возможно, это тяжелый путь, но думаю, что именно этим нужно идти", – заметил он.

Богдан напомнил, что пятый президент Петр Порошенко неоднократно участвовал в переговорах с участием президента России Владимира Путина. По мнению главы администрации Зеленского, в переговорах с РФ есть смысл хотя бы для того, чтобы вернуть домой граждан Украины.

Напомним, ранее стало известно, что в команде президента Владимира Зеленского рассматривают возможность вынесения вопроса о заключении договоренностей с Россией о мире по войне на Донбассе на всенародный референдум. При этом глава Администрации президента Андрей Богдан намекнул, что одной из позиций нынешней власти может стать отсутствие четко фиксированных "красных линий".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Россия является страной-агрессором, но и с агрессором надо разговаривать – глава АП". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"