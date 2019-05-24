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Россия является страной-агрессором, но и с агрессором надо разговаривать – глава АП

24 мая, 00:38

Богдан заявил, что Россия рано или поздно согласится на переговоры

Владимир Зеленский и Андрей Богдан
Владимир Зеленский и Андрей Богдан. Фото: president.gov.ua

Глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что Россия является страной-агрессором, но для мира на Донбассе необходимо вести переговоры.

"Мы считаем, что Россия – страна-агрессор, считаем, что захвачены наши территории. Но и с агрессором тоже надо разговаривать, только не сдавая наши территории и наших людей", – сказал он в эфире одного из украинских телеканалов.

"Я думаю, что Россия рано или поздно согласится на переговоры, вопрос – когда и при каких условиях. Но если мы хотим мира, то разговаривать нужно. Знаете, очень хорошо бросать на плаху не свою жизнь, а там гибнут наши украинцы", – отметил он.

Богдан добавил, что "ДНР" и "ЛНР" в переговорном процессе не являются самостоятельными субъектами и не принимают решения.

"Я считаю, что мы можем достичь победы мирным путем. Возможно, это тяжелый путь, но думаю, что именно этим нужно идти", – заметил он.

Богдан напомнил, что пятый президент Петр Порошенко неоднократно участвовал в переговорах с участием президента России Владимира Путина. По мнению главы администрации Зеленского, в переговорах с РФ есть смысл хотя бы для того, чтобы вернуть домой граждан Украины.

Напомним, ранее стало известно, что в команде президента Владимира Зеленского рассматривают возможность вынесения вопроса о заключении договоренностей с Россией о мире по войне на Донбассе на всенародный референдум. При этом глава Администрации президента Андрей Богдан намекнул, что одной из позиций нынешней власти может стать отсутствие четко фиксированных "красных линий".

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Тег Россия, переговоры, Донбасс, АП, Зеленский, Богдан, РФ

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Источник:

Интерфакс-Украина

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