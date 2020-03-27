Россия, забудь: особый статус Донбасса никогда не будет включен в Конституцию Украины

Россияне в Контактной группе также пытаются изменить свой статус в минских переговорах

Украина не планирует закреплять особый статус отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) в Конституции. Об этом заявил вице-премьер-министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, – пишет РБК-Украина.

По его словам, представители Российской Федерации в трехсторонней контактной группе пытаются поднять этот вопрос на каждой встрече.

"Они каждую сессию спрашивают: "Будет ли Украина включать особый статус в Конституцию?". Мы всегда говорим, что нет, никогда, не обязаны, не будем, забудьте. Президент Зеленский это даже в Париже сказал. Они улыбаются, ведь знают, что именно этот ответ прозвучит вновь, но при этом задают вопрос на каждой встрече в ТКГ", – добавил Резников.

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Также россияне в Контактной группе пытаются изменить свой статус в Минских переговорах и перевести войну на Донбассе в ранг "внутреннего конфликта".

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"Российская сторона играется в игру "мы тут вообще посредники". У них есть штамп, они его постоянно пытаются в документы всунуть, – "внутренний конфликт на Юго-Востоке Украины". Мы это, естественно, всегда вычеркиваем, и рекомендуем прочесть январскую резолюцию ПАСЕ, где Россия в очередной раз признана участником Минских соглашений и обязана вывести свои войска с территории Украины", – резюмировал вице-премьер.

Напомним, что ранее контактная группа по Донбассу заседала в режиме видеоконференции. Во время видеовстречи речь шла о взаимном освобождении удерживаемых лиц.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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