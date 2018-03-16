Россиян не допустят до выборов президента РФ на территории Украины – Аваков (дополнено)

Сегодня, 17:36

Так Киев ответил Москве на требование обеспечить беспрепятственное голосование россиян в Украине

Россияне голосовать в Украине не будут. Фото: AFP
Россияне голосовать в Украине не будут. Фото: AFP

Режим охраны дипломатических учреждений Российской Федерации на территории Украины в Киеве, Харькове, Одессе и Львове не будет предусматривать доступ к этим объектам российских граждан для голосования на выборах президента РФ. Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр внутренних дел Арсен Аваков.

По его словам, сегодня в МВД был вызван временный поверенный в делах Российской Федерации в Украине, которому довели официальную позицию Киева по российским выборам.

"Согласно ноты МИД Украины от 21 февраля 2018 года, Украина заявила решительный протест МИД РФ и требует не проводить выборы 18 марта 2018 года в Крыму. МИД Украины отметило, что голосование в помещениях дипломатических и консульских представительств РФ на территории Украины будет возможно только при условии полного выполнения РФ упомянутого выше требования украинской стороны. На сегодняшний день РФ не отказалась от своих противоправных намерений. МВД Украины заявляет, что проведение незаконных выборов на суверенной украинской территории в нарушение всех норм международного права недопустимо", – написал Аваков.

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Он отметил, что в этих условиях, констатируя агрессивную гибридную войну России против Украины, незаконную аннексию Крыма, оккупации части Донбасса, МВД Украины приняло решение о невозможности проведения выборов, нарушающих украинское законодательство, на территории Украины в помещениях дипломатических миссий РФ, где Москва ранее просила Киев открыть участки для голосования.

"МВД Украины сообщает, что в воскресенье 18 марта 2018 года режим охраны дипломатических учреждений РФ на территории Украины – в Киеве, Харькове, Одессе и Львове – не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах", – говорится в официальном заявлении МВД.

Аваков подчеркнул, что в связи с готовящимися акциями протеста в Украине из-за проведения российских выборов, правоохранители обеспечат охрану дипломатических представительства РФ, а доаступ в них будут иметь лишь лица с дипломатическим статусом.

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"Иные лица и граждане РФ в этот день на территорию диппредставительств допускаться не будут. МВД обращается к дипломатам и гражданам Российской Федерации – подчиниться законным требованиям Украины – не провоцировать ситуацию, соблюдать порядок и законы Украины", – добавил министр.

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Напомним, Россия накануне выборов обратилась с требованием к Украине обеспечить беспрепятственное голосование для россиян на избирательных участках на украинской территории. В МИД РФ считают, что в Украине якобы существует угроза для волеизъявления россиян.
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"Сегодня"

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