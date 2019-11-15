Россияне на учениях отрабатывали бомбардировку Одессы – Воронченко

/ Фото: Минобороны РФ

Во время учений российской авиации пилоты стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 отрабатывали нанесение ракетного удара по Одессе.

Об этом рассказал командующий Военно-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко, сообщает Думская.

По его словам, провокационные учения российские военные провели 10 июля этого года, когда самолеты осуществили условный пуск в 60 км от Одессы, после чего отвернули в сторону Босфора.

Также Воронченко подчеркнул, что Россия систематически наращивает свое военное присутствие в Черном море – за пять лет, прошедших после захвата Крыма, количество кораблей Черноморского флота РФ выросло с 34 до 49, в том числе подводных лодок – с одной до семи.

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Все новые фрегаты, корветы и субмарины оснащены ракетами морского базирования "Калибр". Сейчас суммарный залп этих ракет составляет 72 единицы, но программа производства вооружения предусматривает, что в 2020-м их будет уже 170 штук.

Кроме того, при помощи противокорабельных систем Россия контролирует всю акваторию Черного моря, а зенитные комплексы С-400, базирующиеся в Крыму, отслеживают воздушные цели на удалении до 600 км и способны поражать их на дальности 240 км.

В настоящее время РФ строит морскую систему обнаружения, состоящую из стационарных автоматических подводных станций. В крымском небе во время авиационных учений наблюдалось одновременно до сотни самолетов – истребителей, штурмовиков и бомбардировщиков.

"В постоянной готовности к вторжению в Украину находится 28-30 батальонных тактических групп. Напряженной остается ситуация в Азовском море. Из-за блокирования движения судов в Керченском проливе только за этот год порты Мариуполя и Бердянска потеряли 43% доходов", – подчеркнул Воронченко.

Напомним, в сентябре в Крыму Россия провела масштабные учения, в которых задействовала противокорабельные ракетные комплексы, артиллерию и около тысячи российских военнослужащих.

Также мы писали о том, что в свою очередь Военно-морские силы Украины совместно с авиацией провели учения в Азовском море и отработали слаженность действий в боевой обстановке. На учения моряков и летчиков подняли по сигналу тревоги и был осуществлен выход из пункта базирования для отработки задач.

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