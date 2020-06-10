Россияне опоздали, а представители боевиков хамили: Казанский о переговорах в Минске

9 июня состоялись заседание рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы. Появление официальных представителей ОРДЛО на переговорах по Донбассу разозлило представителей боевиков, а россияне опоздали на видеовстречу. Об этом рассказал представитель отдельных районов донецкой области в ТКГ журналист Денис Казанский.

По его словам, он принимал участие в переговорах политической подгруппы и уже отметил, что россияне на 40 минут опоздали с включением в видеоконференцию. Также рассказал о нервной реакции представителей т.н. "Л/ДНР".

"Представители группировок "ЛДНР", которые называют себя представителями ОРДЛО, на наше появление отреагировали нервно, хамили, пытались провоцировать перепалки, но к этому все были готовы, поэтому отреагировали спокойно. Пытаясь хоть как-то перекрутить ситуацию в свою пользу и сохранить лицо, представитель "ЛНР" Родион Мирошник несколько раз называл нас "представителями консультативного совета", на что модератор конференции господин Пьер Морель подчеркнул, что консультативный совет не создавался. Российский представитель Дмитриевский протеста против появления переселенцев в украинской делегации не высказывал", – написал Казанский и напомнил, что основное заседание Контактной группы пройдет сегодня.

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Как сообщали новости "Сегодня", на переговорах в Минске ОРДО будут представлять два известных журналиста – Денис Казанский и Сергей Гармаш. Они уже озвучили свою позицию относительно обсуждения Донбасса.

О том, что происходит на Донбассе – смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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