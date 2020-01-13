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Россиянин снял "суд" над Путиным и "казнил" Пескова: ему грозит до 7 лет тюрьмы

13 января, 12:01

"Песков" и "Сечин" стоят на коленях с черными мешками на голове

Фото: скриншот

Фото: скриншот

Житель Набережных Челнов Карим Ямадаев, который первым в России установил "надгробие" Путину и запустил флешмоб, записал на видео "суд" над российским президентом и высокопоставленными чиновниками.

Как сообщает "Медуза", за это видео на активиста завели дело сразу по двум статьям Уголовного кодекса РФ – оскорбление представителя власти и призывы к терроризму. Статья УК РФ Статья 205.2 предусматривает до семи лет лишения свободы.

На видео автор инсценировал суд над не только над Путиным, но над его пресс-секретарем Дмитрием Песковым и главой "Роснефти" Игорем Сечиным. Их роли играли "актеры" с черными мешками на головах и табличками с именами на груди. Их судил "судья Грэмм".

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Видео: Судья Грэмм/Youtube

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Фото: kremlin.ru

Стоит отметить, что в начале ролика есть предупреждение о том, что авторы не хотят пропагандируют насилие и не разжигают ненависть, а все совпадения с реальными лицами случайны. Сам Ямадаев играет судью, который приговаривает Пескова и Сечина к казни. За кадром приговор приводят в исполнение. При этом Путину приговор не выносят.

11 января городской суд Набережных Челнов арестовал Ямадаева до 29 февраля. Адвокат утверждает, что в уголовных делах нет никаких материалов, кроме результатов осмотра полицейскими страниц Ямадаева в соцсетях, где размещен ролик. "Нет лингвистической экспертизы и вообще ничего о том, в чем заключаются оскорбления власти и призывы к террористической деятельности", — отметил юрист.

Как сообщали "Сегодня", в октябре 2019 года нардеп София Федина и волонтер Маруся Зверобой в ходе стрима в соцсетях раскритиковали поездку президента в Золотое, где он резко пообщался с ветеранами-добровольцами. Их слова о возможной гибели Зеленского в ГБР квалифицировали по ч. 1 ст. 346 Уголовного кодекса (Угроза убийством в отношении президента Украины). Зверовой уже вызвали на допрос, она рассказывала о результатах.

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