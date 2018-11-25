Российская агрессия на Азове: Порошенко созывает силовиков

Агрессивные действия РФ потребуют решительного осуждения и жесткого ответа со стороны международного сообщества, заявили на Банковой

Последние действия Российской Федерации против кораблей ВМС ВС Украины – акт агрессии, направленный на целенаправленную эскалацию Россией ситуации в акватории Азовского моря и Керченского пролива.

Об этом вечером 25 ноября заявили в пресс-службе администрации президента Украины относительно агрессивных действий РФ в акватории Азовского моря.

"Осуждаем грубое нарушение Россией норм международного права и Конвенции ООН по морскому праву за попытку присвоить украинскую акваторию и запретить свободное движение украинских и международных судов. Агрессивные действия РФ требуют решительного осуждения и жесткого ответа со стороны международного сообщества, включая санкции", – заявили в АП.

В администрации сообщили, что с этой целью президент Украины Петр Порошенко находится в непосредственном контакте с руководством ЕС и НАТО.

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"Глава государства поручил МИД оперативно проинформировать страны G7 и членов Совета Безопасности ООН о преступных действиях российской стороны в Азово-Керченской акватории и в районе Черного моря, а также инициировать рассмотрение данного вопроса в рамках ООН и ОБСЕ", – отметили в Администрации президента.

Также в АП сообщили, что Украина вместе с группой стран ЕС, США, Канадой и другими партнерами, разработала проект резолюции ООН по милитаризации Россией АР Крым и Азовского моря, которая будет рассмотрена Генеральной Ассамблеей ООН уже в декабре.

Кроме того, президент Петр Порошенко созвал внеочередное заседание Военного кабинета Совета национальной безопасности и обороны из-за российской агрессии на Азове.

"Президент Украины созывает Военный кабинет в связи с событиями на Азове", – написал в Facebook в воскресенье вечером пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

В свою очередь генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что Военная прокуратура Южного региона и часть прокуратуры зоны ООС подняты по тревоге. Совместно с СБУ зарегистрирован и проводятся неотложные следственные действия по акту ведение агрессивной войны Российской Федерацией (ст. 437 ККУ).

Таран пограничным кораблем РФ украинского рейдового буксира "Яни Капу" подпадает под признаки акта агрессии в соответствии с определением п.d ст.3 резолюции №3314 (ХХIХ) Генеральной ассамблеи ООН от 14 декабря 1974 года, говорится в сообщении.

В соответствии со статьями 17 и 38 конвенции ООН по морскому праву и ст.2 договора между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, военные корабли Украины пользуются свободой судоходства в Керченском проливе и Азовском море, следовательно, могут осуществлять проход через Керченский пролив в любое время при условии соблюдения безопасности судоходства.

"Статья 17 конвенции ООН (по морскому праву – ред.) устанавливает, что при условии соблюдения Конвенции, суда всех государств, как прибрежных так и не имеющих выхода к морю, пользуются правом мирного прохода через территориальное море. Ч.1 ст.36 конвенции ООН определенно, что в проливах, указанных в ст.37 Конвенции ООН, все суда и летательные аппараты пользуются правом транзитного прохода, которому не должно оказываться препятствий. Ч.1 ст.2 договора (об использования Азовского моря и Керченского пролива) предусматривает, что торговые суда и военные корабли, а также другие государственные суда под флагом Украины или РФ, эксплуатирующиеся в некоммерческих целях, пользуются в Азовском море и Керченском проливе свободой судоходства", – отмечается в сообщении.

Напомним, в воскресенье, 25 ноября, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир в момент, когда тот вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами "Бердянск" и "Никополь", соблюдая номы международного права, следовал из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

Российское ФСБ заявило, что Украина заранее не согласовывала проход и украинские корабли направляются к Керченскому проливу, нарушив "государственную границу России", в соответствии с чем Москва принимает "все меры по обеспечению безопасности судоходства и регулирования движения судов в акваториях Чёрного, Азовского морей и Керченского пролива".

Несмотря на это, украинским кораблям все-таки удалось добраться до Керченского пролива, который Россия, принимая "меры по обеспечению безопасности", перекрыла для гражданских судов.

Позже стало известно, что российские военные захватили украинские катера, которые выходят из Керченского пролива. Также есть информация о двух раненых украинских военных моряках.