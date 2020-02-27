Российская оккупация и вступление Украины в НАТО: Кулеба указал на важную деталь

Оккупация Крыма и части Донбасса Россией не станет преградой для вступления Украины в НАТО

Украина может стать членом Североатлантического альянса даже, если Крым и часть Донбасса будут оставаться под российской оккупацией. Об этом в Twitter заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

"Да. Вступление Украины в НАТО возможно даже с временно оккупированными территориями", - заявил Кулеба, отвечая на вопрос пользователя в Twitter.

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Ранее помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что сейчас Украину не стоит принимать в НАТО из-за войны с Россией, чтобы не ставить альянс под угрозу военной конфронтации с Москвой. Помощник Трампа подчеркнул, что Запад не хочет конфликтовать с Россией и смысл альянса в том, чтобы не допустить войны с россиянами.

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Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что вопрос членства Украины и Грузии в НАТО будет обсуждаться Украиной, Грузией и действующими членами НАТО, а Россия не должна вмешиваться в этот процесс.

Как известно, в конце октября 2019 года делегация НАТО во главе с Йенсом Столтенбергом посетила Украину, где генсек анонсировал новую инициативу во взаимодействии блока с Киевом.

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