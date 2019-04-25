Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,59
29,81
УКР
Главная Больше  Новости политики

Российская "паспортизация" Донбасса: Британия резко осудила Кремль

Сегодня, 16:57

В Лондоне напомнили, что цель России – подорвать территориальную целостность Украины

Фото: REUTERS/Leah Millis
Фото: REUTERS/Leah Millis. Фото: Flickr

Вслед за своим послом в Украине Джудит Гоф, которая уже высказалась против упрощения Россией правил выдачи паспортов РФ жителям оккупированных районов Донбасса, это решение осудило правительство Великобритании целиком.

МИД Соединенного Королевства назвал это решение России неприемлемым.

"Это очередной шаг в рамках поведенческой модели России, цель которой – создавать угрозы безопасности и суверенитету Украины, а также подорвать ее территориальную целостность", – говорится в опубликованном 25 апреля коммюнике.

В Форин-офисе отметили, что, подписывая соответствующий указ, президент РФ Владимир Путин прикрывался соображения гуманитарного характера.

"Но пока что сообщества, которые они, согласно их утверждениям, поддерживают, страдают от последствий конфликта, начатого и поддерживаемого Россией, а также ее ставленниками", – также говорится в заявлении.

Напомним, что 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи российских паспортов украинцам, которые проживают на территориях Донбасса, временно оккупированных поддерживаемыми Кремлем боевиками.

По этому поводу украинские власти решили созвать заседание Совета Безопасности ООН, что является одной из главный тем дня. С остальными топ-темами вы можете ознакомиться в видеосюжете:


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Россия, Великобритания, Донбасс, гражданство, паспорт

Вы сейчас просматриваете новость " Российская "паспортизация" Донбасса: Британия резко осудила Кремль". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Паспортный" указ Путина сравнили с действиями нацистской Германии

Сегодня, 13:40

Путин применил "право земли, или территории", чем нарушил территориальную целостность и суверенитет Украины, говорит Зеркаль

Литва предлагает не признавать паспорта, которые Россия будет выдавать на Донбассе

Сегодня, 14:11

Вильнюс предлагает усиливать санкции против России за нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины

Российские паспорта для жителей Донбасса: появилась жесткая реакция Порошенко

Вчера, 18:40

Украинский президент считает, что Кремль готовится аннексировать Донбасс или создать анклав в Украине

Паспорта России для жителей ОРДЛО: в Украине отреагировали на решение Путина

Вчера, 16:29

Кремль понял, что Украина не собирается сдаваться России, и сделал следующий шаг, отметил Кулеба

Гражданство России для жителей Донбасса: во сколько обойдется РФ авантюра Путина

Вчера, 17:27

Подсчитана колоссальная сумма, которую России придется платить пенсионерам на оккупированных территориях

Российская "паспортизация" Донбасса: депутат объяснил угрозу

Вчера, 19:00

Представитель Украины в ПАСЕ Владимир Арьев считает, что решение Путина увеличивает риск военной агрессии России

Типы женской фигуры: что нужно знать каждой девушке?

Тяжелобольной Моисеев в ужасном виде появился на шоу Пугачевой

Снятого с рейса известного актера ожидает печальная участь

Прощание с Цывиной обернулось скандалом

Перестаньте есть куриные грудки с белыми полосками

София Ротару сделала трогательное признание

Джонни Депп собрался жениться на молодой россиянке

Что будет с вкладчиками и заемщиками Приватбанка

Кременчужанка покорила «Холостяка» своим внешним видом

Том Круз запретил экс-жене присутствовать на свадьбе их сына

Бинокль с 60-кратным увеличением. Охотничий нож в подарок

В городе квадрокоптеры и дроны по самой низкой цене

Нулевое классико: "Динамо" едва спаслось от поражения, но даже такая ничья для Хацкевича – сродни проигрышу

Вчера, 20:45

На последних секундах Мораес не реализовал пенальти, что сохранило призрачную интригу в чемпионской гонке

В ожидании инаугурации: когда Зеленский вступит в должность президента

Вчера, 11:01

Процедура вступления в должность главы государства регламентируется законами и постановлениями парламента

Санкции против Украины: что будет с бензином после запрета поставок из России

23 апреля, 07:51

Второй крупный поставщик топлива – Беларусь – также временно ограничил экспорт в Украину

Обидел учителя — штраф: Рада пытается защитить учителей, а родители школьников паникуют

23 апреля, 07:00

Педагогов хотят оградить от насилия. Родители: учителя могут злоупотреблять нормой

Актер Ярослав Бойко впервые публично рассказал о любовнице

Обильное питье: печальные последствия

Тельцу – фиалки, а Рыбам – гиацинты: подбираем цветы по Зодиаку