Российская "паспортизация" Донбасса: Британия резко осудила Кремль

В Лондоне напомнили, что цель России – подорвать территориальную целостность Украины

Фото: REUTERS/Leah Millis. Фото: Flickr

Вслед за своим послом в Украине Джудит Гоф, которая уже высказалась против упрощения Россией правил выдачи паспортов РФ жителям оккупированных районов Донбасса, это решение осудило правительство Великобритании целиком.

МИД Соединенного Королевства назвал это решение России неприемлемым.

"Это очередной шаг в рамках поведенческой модели России, цель которой – создавать угрозы безопасности и суверенитету Украины, а также подорвать ее территориальную целостность", – говорится в опубликованном 25 апреля коммюнике.

В Форин-офисе отметили, что, подписывая соответствующий указ, президент РФ Владимир Путин прикрывался соображения гуманитарного характера.

"Но пока что сообщества, которые они, согласно их утверждениям, поддерживают, страдают от последствий конфликта, начатого и поддерживаемого Россией, а также ее ставленниками", – также говорится в заявлении.

Напомним, что 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи российских паспортов украинцам, которые проживают на территориях Донбасса, временно оккупированных поддерживаемыми Кремлем боевиками.

По этому поводу украинские власти решили созвать заседание Совета Безопасности ООН, что является одной из главный тем дня. С остальными топ-темами вы можете ознакомиться в видеосюжете:

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