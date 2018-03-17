Российские эмигранты собираются блокировать "выборы Путина"

Сегодня, 20:57

18 марта под дипломатическими представительствами Российской Федерации в Украине пройдут акции против "голосования за Путина" на территории Украины

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Российские эмигранты собираются присоединиться к акции против "голосования за Путина" в воскресенье, 18 марта, на территории Украины. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Центра внешних исследований.

"18 марта под дипломатическими представительствами Российской Федерации в Украине пройдут акции против "голосования за Путина" на территории Украины. Мероприятия проводят националистические организации страны. В Киеве, кроме националистов, к посольству России придут и российские эмигранты и международная инициатива Антипутинский информационный фронт, которые будут призывать своих граждан не идти на голосование и также выразят российской власти свое отношение", – сообщили в Центре.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как отмечается, акция российских эмигрантов пройдет возле российского посольства в Киеве 18 марта.

Ранее националисты заявили, что будут блокировать российские диппредставительства в Украине во время голосования за президента РФ.

Напомним, выборы президента РФ пройдут 18 марта. 

Также сообщалось, что Путин может проголосовать на полуострове. Как отметили в Кремле, российское законодательство позволяет президенту РФ проголосовать не только по месту прописки.

Россиян не пустят в дипломатические учреждения России на территории Украины, кроме тех, кто имеет дипломатические паспорта.

В МИД РФ заявили, что решение Украины о недопуске граждан России в диппредставительства в день выборов президента РФ является противоречащим международным правозащитным нормам.

В свою очередь Порошенко недавно озвучил жесткую позицию по выборам в Крыму. Глава государства пригрозил всем причастным к организации избирательного процесса на полуострове.
выборы, акция, выборы в России

Вы сейчас просматриваете новость "Российские эмигранты собираются блокировать "выборы Путина"". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Фото: AFP

Порошенко: Крымчане рано или поздно пойдут на украинские выборы в Крыму

Сегодня, 16:46

Вместо российского аншлюса будет украинское возвращение, говорит президент

Политика

Фото: president.gov.ua

Выборы дают Путину возможность изменить свое место в истории - Порошенко

Сегодня, 15:10

Президент Украины надеется, что после выборов Россия сможет изменить ситуацию в Украине к лучшему
Загрузка...

Политика

Владимир Ельченко, фото vnews.agency

Украина обратилась к руководству ООН по поводу "выборов" в Крыму

Сегодня, 12:40

Украинские дипломаты отметили, что выборы на территории оккупированного полуострова нарушают Устав ООН

Украина

Сторонники Саакашвили под Радой. Фото: AFP

Тымчук предупредил об угрозе провокаций 18 марта, которые Кремль использует для пропаганды

Сегодня, 12:15

Организаторы и участники массовых акций должны проявить разумную бдительность
Загрузка...