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Российские паспорта для жителей Донбасса: появилась жесткая реакция Порошенко

Сегодня, 18:40

Украинский президент считает, что Кремль готовится аннексировать Донбасс или создать анклав в Украине

Петр Порошенко. Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch
Петр Порошенко. Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch.

Решение российского президента Владимира Путина упростить получение гражданства РФ украинцами на временно оккупированных территорий Донбасса является подготовкой к полноценной аннексии украинского Донбасса.

Об этом 24 апреля заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Это очередное беспрецедентное вмешательством России во внутренние дела независимого государства, грубое нарушение суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины, полное попрание своих обязательств в рамках Минских соглашений", – подчеркнул глава государства.

Таким образом, по его словам, Кремль осознанно цинично нарушает взятые на себя обязательства, согласно международным соглашениям.

"Речь идет фактически о подготовке Кремля к следующему шагу агрессии против нашего государства – аннексии украинского Донбасса или создания российского анклава в Украине", – отметил Порошенко.

По этому поводу он призвал международных партнеров Украины не допустить самого худшего сценария, жестко осудить действия российских властей, а также усилить режим международных санкций.

Кроме того, Порошенко поручил министерству иностранных дел немедленно инициировать обсуждение этого вопроса в рамках Совета Безопасности ООН, а также других международных форматах, в частности в ОБСЕ и ЕС.

Напомним, что в феврале 2017 года Путин подписал указ о признании Россией "паспортов" так называемых "ДНР" и "ЛНР". Украинские власти назвали это доказательством оккупации Донбасса Россией, а тогдашний генсек ОБСЕ Ломберто Заньер заявил, что это решение помешает перемирию.


Мы также писали, что сам российский лидер назвал упрощение схемы приобретения гражданства России украинцами с оккупированных РФ территорий "вопросом гуманитарного характера".

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Тег Россия, Донбасс, Порошенко, гражданство, паспорт

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