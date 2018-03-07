Российские выборы в Крыму: в МИД обещают серьезную реакцию

В МИД рассказали, как будут реагировать на выборы президента РФ в оккупированном Крыму

В Министерстве иностранных дел Украины пообещали серьезно реагировать на проведение президентских выборов России в оккупированном ею Крыму.

Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в эфире "5 канала".

"Мы будем реагировать очень серьезно, поскольку у нас есть целый массив двусторонних договоров, включая Большой договор (Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией – ред.) и это будет еще одним очередным, но очень существенным нарушением этого договора" , – рассказала Зеркаль.

Она отметила, что реакция МИД Украины не заставит себя ждать.

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"Мы уже сейчас отрабатываем все это спектр людей – коллаборационисты, которые участвуют в избирательных комиссиях, помогают проведению выборов. Так же, как мы реагировали на выборы в Госдуму, мы также будем реагировать и сейчас", – пояснила заместитель министра иностранных дел.

Зеркаль напомнила, что тогда в МИД сработала договоренность с Литвой. Согласно ей, страна внесла соответствующих людей в свои санкционные списки.

"Литовские санкционные списки фактически используются для всей Шенгенской зоны", – отметила она.

В то же время Зеркаль сказала, что МИД трудно применить санкции к той части населения, которая примет участие в выборах.

Отметим, что 18 марта в России пройдут президентские выборы. Москва рассчитывает организовать "волеизъявление" и на оккупированном полуострове, однако и в Украине заявляют, что результаты этих выборов будут нелегитимными, так как сами выборы незаконны. В то же время президент Украины Петр Порошенко призвал международное сообщество не признавать российские выборы в Крыму.

Ранее Верховная Рада официально обратилась к Западу из-за российских выборов в Крыму. Депутаты также хотят припомнить Кремлю и незаконные выборы в Госдуму РФ в 2016 году.

В свою очередь в Кремле подтвердили, что Путин может проголосовать в Крыму.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков напомнил, что российское законодательство позволяет президенту РФ проголосовать не только по месту прописки.

"У нас нет средств отслеживания, чтобы выяснить, ходил человек на голосование или нет", – пояснила она.

Однако заместитель заверила, что тех, кто примет непосредственное участие в избирательном процессе, внесут в санкционные списки.

"Что касается тех, кто участвует непосредственно в избирательном процессе – членов избирательных комиссий – это будет санкционный режим", – сказала она.