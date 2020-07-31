Российский дипломат рассказал, обсуждал ли выдачу наемников Вагнера Украине

Посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев заявил, что обсудил с министром внутренних дел Беларуси Юрием Караевым ситуацию о задержании под Минском наемников ЧВК Вагнер .

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"Завершился мой разговор с министром внутренних дел Республики Беларусь", — сказал он в эфире передачи "60 минут" на телеканале "Россия-1".

"По поводу взаимодействия с украинской стороной, мы, естественно, [это] не обсуждали, потому что главная наша задача — добиться скорейшего освобождения российских граждан, снятия даже в общественном мнении несправедливых, необоснованных претензий, что они находились здесь с неправомерными, незаконными целями", — добавил он.

Мезенцев также заявил, что власти Беларуси обещали организовать встречу российских дипломатов с задержанными в республике россиянами до конца суток.

"Сегодня будет обеспечен в одно из пенитенциарных учреждений МВД Республики доступ трех российских дипломатов, консулов посольства, для встречи с нашими россиянами", — сказал он.

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"Нам сказали, что гарантировано сегодня к исходу суток это будет обеспечено", — добавил дипломат.

Напомним, 31 июля Офис генпрокурора Украины заявил, что намерен требовать экстрадиции задержанных под Минском наемников из ЧВК Вагнера , участвовавших в боевых действиях на Донбассе, и уже обратился в компетентные органы Беларуси.

Также напомним, 30 июля Беларусь передала украинской стороне список задержанных боевиков ЧВК Вагнера.

Ранее в Офисе президента заявили, что украинская сторона обратится к Республике Беларусь с ходатайством об экстрадиции боевиков, подозреваемых в военных преступлениях на территории Донбасса.

Все подробности в спецтеме Задержание наемников ЧВК "Вагнер" в Минске

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