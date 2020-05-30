Российский эксперт объяснил, почему Зеленский должен отказаться от переговоров с Путиным

Несмотря на неоднократные заявления президента Владимира Зеленского и его команды о возможном изменении формата переговоров по Донбассу , лидер России Владимир Путин на это не пойдет
Об этом старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне, бывший советник президента РФ Андрей Илларионов рассказал в интервью сайту "Сегодня" .
"Качественное изменение позиций Украины возможно, но только в том случае, если украинская сторона откажется от переговоров. Сейчас, при наличии Путина в Кремле, никакие переговоры не могут быть успешными", – говорит российский эксперт.
По его словам, это очень простая истина, с которой сталкивался и предыдущий президент Украины, и столкнулся нынешний.
"Такова суровая действительность. Для того, чтобы станцевать танго, нужны двое. Какими бы искренними и благородными ни были пожелания украинского президента, какой бы ни была его фамилия, добиться радикального изменения, пока в Кремле сидит лицо, целью которого является уничтожение независимой, свободной и суверенной Украины, установление кремлевского контроля над Украиной, продолжение переговоров в каком-бы то ни было виде означает облегчение хозяину Кремля достижения этой цели", – подчеркнул Илларионов.
Напомним, ранее Польша предложила изменить "нормандский формат" , чтобы США и ЕС стали его частью.
Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Пока Путин в Кремле, переговоры по Донбассу не могут быть успешными: интервью с Андреем Илларионовым" .
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк