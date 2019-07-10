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Российский корабль устроил провокацию на учениях Sea Breeze 2019 в Черном море

10 июля, 13:30

Корабль Черноморского флота РФ зашел в закрытый для плавания район, где проводились стрельбы

"Сметливый". Фото: mil.ru
"Сметливый". Фото: mil.ru.

Несмотря на предупреждения о закрытии района Черного моря для проведения международных учений Sea Breeze 2019, корабль Черноморского флота России "Сметливый", провоцируя на опасную ситуацию, зашел в закрытый для мореплавания район, где проводились практические стрельбы корабельной артиллерии. Об этом в Facebook сообщил пресс-центр Командования ВМС Украины.

"10.07.2019 Российская Федерация в очередной раз показала свое истинное лицо и, пренебрегая нормами международного морского права, провоцировала чрезвычайную ситуацию в акватории Черного моря. Так, несмотря на Прибрежное Сообщение для мореплавателей о закрытии района для проведения международных учений "Sea Breeze 2019", корабль Черноморского флота РФ "Сметливый" около 8 часов утра 10.07.2019 зашел в закрытый для плавания район, где проводились практические стрельбы корабельной артиллерии морской группировки международной коалиции, провоцируя на опасную ситуацию", - говорится в сообщении.

Как отмечается, корабль Черноморского флота был опрошен фрегатом "Гетман Сагайдачный" согласно международному протоколу, но прикинулся, что у него "проблемы со связью".

"Данный факт является очередным поводом для международного сообщества не воспринимать Российскую Федерацию, как прогнозируемый субъект международного морского права, системные нарушения которого стали нормой поведения России в Черноморском регионе", – говорится в сообщении.

Отметим, что морские учения Украины с участием сил Альянса нервируют россиян. Как сообщали новости "Сегодня", Черноморский флот РФ контролирует действия кораблей НАТО на Sea Breeze.


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Тег Крым, Черноморский флот, Черное море, Sea Breeze

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