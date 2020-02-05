Российский политолог: Европа просчиталась насчет Украины

Фото: facebook.com/UkraineEUMission

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Европа зря медлит с вступлением Украины в ЕС – правильней было бы запустить этот евроинтеграционный процесс, чтобы Россия перестала думать о возвращении Украины в сферу своего влияния. Советский и российский политик и историк, руководитель Центра украинских исследований Института Европы РАН Виктор Мироненко в интервью сайту "Сегодня" высказал мнение, что это помогло бы запустить изменения и в самой России.

Он считает, что европейцы допустили ошибку, отказавшись более решительно ответить на евроинтеграционные устремления Украины.

"Понятно, что они полагали и полагают (причем абсолютно правильно), что создать действительно новую "Большую Европу", которая могла бы конкурировать с Китаем и США, без России невозможно. Обеспечивать европейскую безопасность без России тоже невозможно. Потому, поддерживая Украину и евроинтеграцию Украины, Европейский Союз все время оглядывается на Россию: а как отреагирует Москва на тот или иной шаг в отношении Киева? Но вот здесь, на мой взгляд, европейцы просчитались. Правильнее было бы, если бы Европейский Союз начал процесс. Ну, или хотя бы подготовку вступления Украины. Дело в том, что, пока Украина не в ЕС, в России еще остаются иллюзии, что можно повернуть время вспять. Что можно вернуть взаимоотношения, бывшие между Россией и Украиной, условно говоря, в годы Советского Союза", – сказал Мироненко.

Эксперт под черкнул, что чем раньше российские политики избавятся от иллюзии, что Украину можно вернуть, чем раньше поймут, что Украина – это другая страна, со своими традициями и национальными интересами, которые не всегда будут совпадать с российскими, тем быстрее начнутся изменения и в самой России.

Читайте на сайте "Сегодня" полный текст интервью "Российский политолог о войне на Донбассе: "Путин мог бы признать то, что уже очевидно для всех".

Напомним, ранее бывший министр иностранных дел Павел Климкин рассказывал нам, что у Украины нет шансов вступить в ЕС и НАТО. По его словам, если Альянс еще заинтересован в своем расширении, то с Евросоюзом ситуация сложнее.

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