Российский посол не нашел слов на вопрос о потере Кремлем Беларуси как союзника
Михаил Бабич утверждает, что у Лукашенко всегда была четкая позиция и он ее не менял
Посол РФ в Беларуси Михаил Бабич назвал слова президента Александра Лукашенко о том, что Россия может потерять своего "единственного союзника на западном направлении", вырванными из контекста. Об этом спецпредставитель президента РФ по торгово-экономическому сотрудничеству с Белоруссией заявил в эфире одного из российских телеканалов.
"Я не сторонник комментировать те утверждения, которые сам не слышал. Никого из россиян не было на этом совещании, скорее всего, это вырванная из контекста фраза или эмоции", - заявил он.
По словам Бабича, на всех совещаниях и переговорах, на которых он лично присутствовал, Лукашенко всегда четко излагал свою позицию, которая заключается в том, что "Россия и Беларусь – участники Союзного государства и Минск намерен и в дальнейшем делать все для его укрепления".
Напомним, 10 января Александр Лукашенко на совещании, посвященном социальному и экономическому развитию Беларуси в 2019 году, заявил, что Россия может потерять "единственного союзника на западном направлении" из-за отсутствия договоренностей по компенсации за "налоговый маневр" в нефтяной сфере.
Ранее Лукашенко заявил, что больше не станет называть Россию братским государством, а только партнером.
Кроме того эксперт программы "Международная и внутренняя политика" Украинского института будущего Игар Тишкевич рассказал сайту "Сегодня" о "невидимом фронте" международных отношений Беларуси, которой Китай открыл уже вторую кредитную программу на 7 млрд долларов.
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