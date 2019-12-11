Российский пропагандист Соловьев ответил на предложение Зеленского

Зеленский во время пресс-конференции рассказал о своих поездках на Донбасс и обратился к российским СМИ

Владимир Соловьев. Фото: facebook.com/vrsoloviev

Российский пропагандист Владимир Соловьев отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского во время пресс-конференции по итогам "нормандского саммита", который пригласил российских журналистов посетить Донбасс.

Так, во время своей передачи на одном из российских телеканалов Соловьев напомнил, что ему запрещен въезд в Украину, а также предложил Зеленскому сделать интервью и приехать в Донецк.

Кроме того, он опубликовал в Instagram фото, которое подписал "Не Бриони".

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", на итоговой пресс-конференции в Париже Владимир Зеленский, рассказывая о переговорах с российским лидером Владимиром Путиным по Донбассу, "потроллил" россиян приглашением на Донбасс, сказав: "Приедьте, Бриони (элитная марка обуви) свои не запачкаете".

Отметим, что на переговорах в Париже произошел еще один любопытный момент. Министр внутренних дел Арсен Аваков, который присутствовал во время "двухсторонки" президентов России и Украины, рассказал, что в какой-то момент Зеленский сорвался на Лаврова во время обсуждения Донбасса.

Напомним, 9 декабря в Париже состоялись переговоры "Нормандской четверки", а итоговая пресс-конференция проходила уже ночью. Лидеры встречались не только все за одним столом, но и проходили двухсторонние переговоры. Зеленский с Путиным говорили более часа. В итоге удалось лишь договориться по обмену пленными, о новом перемирии на Донбассе и по следующей "нормандской встрече". Читайте подробнее, почему Россия проиграла Украине в Париже по итогам встречи Зеленского и Путина.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама