Российский суд продлил арест всем украинским морякам до конца июля
Суд рассмотрел апелляции пятой и шестой четверок военнопленных
Московский городской суд рассмотрел и отклонил апелляционные жалобы адвокатов пятой и шестой четверок военнопленных украинских моряков.
Об этом в Facebook сообщил координатор группы адвокатов моряков Николай Полозов.
"Московский городской суд сегодня рассмотрел апелляционные жалобы адвокатов пятой и шестой четверок военнопленных украинских моряков. Постановления Лефортовского районного суда, которыми морякам были продлены сроки содержания под стражей до конца июля, оставлены без изменения, жалобы защиты без удовлетворения. В настоящее время в отношении всех 24 военнопленных украинских моряков Мосгорсуд отклонил апелляции", - написал Полозов.
Он также отметил, что срок предоставления властями РФ отчета перед Международным трибуналом ООН по морскому праву о выполнении его решения истекает 25 июня.
Как сообщалось, утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксира "Яни Капу" и катерам "Бердянськ" и "Нікополь", которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих.
Напомним, суд в Киеве разрешил задержать российских офицеров, причастных к захвату украинских моряков.
Также мы сообщали о решении Морского трибунала по делу о захвате украинских моряков в Керченском проливе.
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