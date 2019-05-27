Российский суд продлил арест всем украинским морякам до конца июля

Суд рассмотрел апелляции пятой и шестой четверок военнопленных

Фото: Getty Images

Московский городской суд рассмотрел и отклонил апелляционные жалобы адвокатов пятой и шестой четверок военнопленных украинских моряков.

Об этом в Facebook сообщил координатор группы адвокатов моряков Николай Полозов.

"Московский городской суд сегодня рассмотрел апелляционные жалобы адвокатов пятой и шестой четверок военнопленных украинских моряков. Постановления Лефортовского районного суда, которыми морякам были продлены сроки содержания под стражей до конца июля, оставлены без изменения, жалобы защиты без удовлетворения. В настоящее время в отношении всех 24 военнопленных украинских моряков Мосгорсуд отклонил апелляции", - написал Полозов.

Он также отметил, что срок предоставления властями РФ отчета перед Международным трибуналом ООН по морскому праву о выполнении его решения истекает 25 июня.

Как сообщалось, утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксира "Яни Капу" и катерам "Бердянськ" и "Нікополь", которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих.

Напомним, суд в Киеве разрешил задержать российских офицеров, причастных к захвату украинских моряков.

Также мы сообщали о решении Морского трибунала по делу о захвате украинских моряков в Керченском проливе.





Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Российский суд продлил арест всем украинским морякам до конца июля". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"