Российскую блокаду Азовского моря обсудят на Совете нацбезопасности – Порошенко

Президент подчеркнул, что не намерен мириться с нарушением украинских интересов в акватории Азова

Президент Украины Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел Украины подготовить предложения для заседания Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) по обеспечению украинских интересов в акватории Азовского моря и реакции на противоправные действия России в этом регионе.

"Ожидаю предложений (МИД – Ред.) относительно обеспечения наших интересов в акватории Азовского моря. Я не намерен с этим мириться и твердо уверен: ситуация, которая складывается сейчас, категорически неприемлема", – заявил Порошенко 28 агвуста на встрече с руководителями зарубежных дипломатических учреждений Украины.

Президент сообщил, что поручил подготовить соответствующее заседание Совета нацбезопасности по этому поводу.

"Прошу МИД как можно скорее подготовить предложения – потому что противоправные и коварные действия не должны оставаться безнаказанными и без соответствующей международной реакций", – добавил Порошенко.

Ранее МИД Украины заявил, что Киев не будет разрывать соглашение с Россией по Азовскому морю, так как Москва может заявить о территориальном споре с Украиной.

Отметим, что вопрос о денонсации соглашения стали все чаще задавать в Украине после начала агрессии российского флота и блокирования украинских портов.

Сайт "Сегодня" разбирался, почему Украина проспала ползучую аннексию Азова Россией. Эксперты говорят, что действия Москвы в Азовском море нужно немедленно нейтрализовать, сохранив право Украины на коммерческий транзит через Керченский пролив.