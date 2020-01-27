Россию могут опять выгнать из ПАСЕ: права делегации пересматривают

На открытии зимней сессии, которое состоялось 27 января, были оспорены полномочия делегации РФ.
Член литовской делегации Зингерис Эмануэлис аргументировал это поправками к Конституции, предложенными президентом России Владимиром Путиным. В частности, насчет верховенства российского права над международным.
"От имени коллег хотел бы оспорить полномочия РФ по существенным основаниям. Было предложено голосование по вопросам международного права… В этих условиях решения Европейского суда по правам человека не действуют", – констатировал Эммануэлис.
Кроме того, литовский парламентарий напомнил о том, что Россия не выполняет принятые в ее отношении резолюции, таким образом уклоняясь от своих обязательств как члена Совета Европы.
А представляющая Латвию Мария Голубева призвала оспорить полномочия российской делегации из-за участия в ней представителей Крыма.
Решение насчет участия России в ПАСЕ будет принято на основании доклад, который подготовит комитет по мониторингу.
Кроме того, был утвержден новый председатель Парламентской ассамблеи. Им стал 60-летний член политической группы Альянс либералов и демократов за Европу (ALDE), представитель Бельгии Хендрик Дамс.
Он был единственным кандидатом на этот пост, который достался ему по квоте ALDE. Возглавлять Ассамблею вместо швейцарской социал-демократки Лилиан Мори Паскье он будет до конца 2021 года.
Сегодняшняя процедура утверждения Дамс была символической – группа либералов в Парламентской ассамблее поддержала его кандидатуру еще на осенней сессии. Украина, объявив демарш против восстановления полномочий российской делегации, в ней участия не принимала.
Кроме политической карьеры, Дамс известен у себя на родине как художник и торговец вином. В бельгийскую делегацию в Парламентской ассамблее Совета Европы он входит с 2007 года.
Напомним, что украинская делегация покинула летнюю сессию ПАСЕ в знак протеста против того, что делегации Российской Федерации разрешили вернуться в сессионный зал организации с восстановлением всех прав без выполнения Россией каких-либо условий, касающихся восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, в том числе прекращения оккупации Крыма и отдельных районов Донбасса.
Кроме того, по этой же причине украинские делегаты отказались участвовать в осенней части сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы и в торжественных мероприятиях по поводу 70-летия Совета Европы.
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