Россию могут опять выгнать из ПАСЕ: права делегации пересматривают

Зал заседаний ПАСЕ / Фото: AFP

На открытии зимней сессии, которое состоялось 27 января, были оспорены полномочия делегации РФ.

Член литовской делегации Зингерис Эмануэлис аргументировал это поправками к Конституции, предложенными президентом России Владимиром Путиным. В частности, насчет верховенства российского права над международным.

"От имени коллег хотел бы оспорить полномочия РФ по существенным основаниям. Было предложено голосование по вопросам международного права… В этих условиях решения Европейского суда по правам человека не действуют", – констатировал Эммануэлис.

Кроме того, литовский парламентарий напомнил о том, что Россия не выполняет принятые в ее отношении резолюции, таким образом уклоняясь от своих обязательств как члена Совета Европы.

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А представляющая Латвию Мария Голубева призвала оспорить полномочия российской делегации из-за участия в ней представителей Крыма.

Решение насчет участия России в ПАСЕ будет принято на основании доклад, который подготовит комитет по мониторингу.

Кроме того, был утвержден новый председатель Парламентской ассамблеи. Им стал 60-летний член политической группы Альянс либералов и демократов за Европу (ALDE), представитель Бельгии Хендрик Дамс.

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Он был единственным кандидатом на этот пост, который достался ему по квоте ALDE. Возглавлять Ассамблею вместо швейцарской социал-демократки Лилиан Мори Паскье он будет до конца 2021 года.

Сегодняшняя процедура утверждения Дамс была символической – группа либералов в Парламентской ассамблее поддержала его кандидатуру еще на осенней сессии. Украина, объявив демарш против восстановления полномочий российской делегации, в ней участия не принимала.

Кроме политической карьеры, Дамс известен у себя на родине как художник и торговец вином. В бельгийскую делегацию в Парламентской ассамблее Совета Европы он входит с 2007 года.

Напомним, что украинская делегация покинула летнюю сессию ПАСЕ в знак протеста против того, что делегации Российской Федерации разрешили вернуться в сессионный зал организации с восстановлением всех прав без выполнения Россией каких-либо условий, касающихся восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, в том числе прекращения оккупации Крыма и отдельных районов Донбасса.

Кроме того, по этой же причине украинские делегаты отказались участвовать в осенней части сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы и в торжественных мероприятиях по поводу 70-летия Совета Европы.

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