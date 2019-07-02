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Россию нельзя было в одностороннем порядке возвращать в ПАСЕ – Фриланд

2 июля, 20:02

Зал встретил заявление министр иностранных дел Канады аплодисментами

Христя Фриланд. Фото: twitter.com/cafreeland
Христя Фриланд. Фото: twitter.com/cafreeland.

Россию нельзя было в одностороннем порядке возвращать в ПАСЕ после грубого нарушения ею международного права во время аннексии Крыма.

Об этом министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила во вступительном слове к открытию Конференции по поддержке украинских реформ в Торонто, сообщает Укринформ.

"Мы согласны с Украиной и остальными нашими партнерами здесь, что они (права России в ПАСЕ – ред.) не должны были быть восстановлены в одностороннем порядке, что произошло на прошлой неделе", - заявила Фриланд.

Зал встретил заявление аплодисментами. Министр добавила, что со времени оккупации Крыма российские власти нарушали права человека на полуострове, устраивали незаконные аресты, прибегали к пыткам, похищали и задерживали людей, нападали на крымских татар и их культурные памятники.

"Несмотря на российскую агрессию в Крыму и на востоке Украины, украинский народ продемонстрировал безпрекословную преданность своей независимости, суверенитету и демократии, реформам", - заявила она.

Фриланд напомнила, что украинцы еще с Майдана борются за демократическую и свободную Украину. Она добавила, что повестка дня реформ смелая и амбициозная. По ее словам, с момента Революции Достоинства было проведено больше реформ, чем за предыдущие 23 года независимости. Однако остается еще много работы.

"Во время цинизма и широкого распространения дезинформации некоторые говорят, что либеральная идея, мол, умерла. Нас действительно поразило видеть, как миллионы украинцев воспользовались своим избирательным правом на президентских выборах, я надеюсь увидеть то же на парламентских выборах", - подчеркнула она.

Министр иностранных дел Канады отметила, что Украина сегодня находится на передовой борьбы за либеральную демократию и мировой порядок, основанный на уважении к правилам и международному праву.

В канадском Торонто 2 июля открылась международная конференция по вопросам реформ в Украине.

Как сообщалось, в течение 2-3 июля в Украине будет находиться делегация ПАСЕ для оценки хода кампании перед парламентскими выборами 21 июля.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в ночь на 25 июня на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) разрешили делегации РФ вернуться в сессионный зал Ассамблеи с восстановлением всех прав без выполнения каких-либо условий, касающихся восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, в том числе прекращения оккупации Крыма и отдельных частей Донбасса.

Киев оспорил полномочия россиян, и комитеты Ассамблеи подготовили новый доклад, однако 26 июня ПАСЕ отклонила поправки Украины к резолюции и окончательно вернула Россию.


В Украине очень резко восприняли вести из Страсбурга. Политики и дипломаты считают, что Совет Европы скомпрометировал себя и потерял авторитет, "наплевал" на европейские ценности. Также 25 июня украинская делегация решила покинуть ПАСЕ. Глава делегации Украины, народный депутат Владимир Арьев обратился к Верховной Раде и президенту Украины принять срочные решения по ситуации в Ассамблее.

Вместе с Украиной приостановили свое участие в текущей сессии еще 6 делегаций (Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии), которые также будут обращаться в свои парламенты, к своим министерств иностранных дел, к главам государств для проведения консультаций по поводу того, что дальше делать в этой ситуации.

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Тег Россия, Совет Европы, Торонто, фриланд, ПАСЕ

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