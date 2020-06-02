Россию нужно наказать жестче: Рада обратилась к Западу по Крыму

В Крыму люди продолжают страдать от так называемого русского мира

Депутаты приняли проект постановления об обращении Верховной Рады к ООН, Европарламенту, Парламентской ассамблее Совета Европы, ПА ОБСЕ, ПА НАТО, правительствам и парламентам иностранных государств почтить память жертв геноцида крымскотатарского народа и осудить нарушение Россией прав и свобод крымских татар и усилить давление на агрессора. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем пленарном заседании.

Рада призывает Запад задействовать дополнительные меры, направленные на продолжение политики непризнания аннексии Крыма, усилить давление на государство-агрессора, используя все возможные санкционные и политико-дипломатические и экономические механизмы, с целью прекращения нарушений Россией принципов международного права.

Депутаты просят страны и международные организации добиваться от РФ полного и беспрепятственного доступа на оккупированный полуостров мониторинговых органов ООН, Совета Европы, ОБСЕ, ЮНЕСКО и других международных организаций, в частности Мониторинговой миссии ООН по изучению ситуации по правам человека в Украине и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, для осуществления мониторинга ситуации с правами человека в соответствии с их полномочиями.

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Также мир должен оперативно реагировать на новые случаи нарушения прав человека в Крыму путем срочного введения дополнительных санкций – как адресных против ответственных лиц, так и секторальных против России.

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Мировое сообщество просят не забывать об аннексии украинского полуострова и поднимать этот вопрос на всех уровнях во время коммуникаций с Россией.

Также депутаты призывают признать депортацию из Крыма крымских татар в 1944 году геноцидом крымскотатарского народа и каждый год 18 мая чтить память жертв геноцида.

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Как сообщали новости "Сегодня", 30 апреля Рада обратилась к Западу из-за России. Киев напомнил международному сообществу, что Россия все еще продолжает агрессию, и призвал еще больше давить на Москву.

А 13 мая Рада провалила обращение к Европе по случаю 75-летию Второй мировой войны. Депутаты отказались поддержать обращение, в котором среди прочего предлагалось поддержать призывы генсека ООН о глобальном прекращении огня.

Все подробности в спецтеме Решения Верховной Рады

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