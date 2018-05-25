Россию нужно принудить к миру: Гройсман в ЕС рассказал об эскалации на Донбассе

Премьер-министр Владимир Гройсман призвал Европейский Союз продолжать политику санкционного давления на Россию в связи с осложнением ситуации на Донбассе. Об этом он сказал на встрече в Брюсселе с представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини, передает пресс-служба Кабмина.

Он указал на серьезное обострение ситуации на Донбассе, отметив, что Россия не пытается прийти к миру, а наоборот, продолжает снабжать боевиков тяжелым вооружением и боеприпасами. Также, по его словам, Россия продолжает блокировать процесс обмена заложниками.

"Именно поэтому санкции ЕС остаются одним из механизмов сдерживания российской агрессии. Мы рассчитываем на неизменность подходов к санкционной политике ЕС в контексте принуждения агрессора выполнять Минские соглашения в полном объеме и благодарим за неизменность поддержки ЕС территориальной целостности Украины", – сказал Гройсман.

В этом контексте стороны обсудили перспективы формирования миротворческой миссии ООН и договорились согласовывать позиции.

Как писало издание Financial Times со ссылкой на американских чиновников, США давят на Евросоюз с требованиями ужесточить санкции против России. Американские чиновники утверждают, что европейцам следует принять скоординированные действия против "государственных и негосударственных лиц", которые стоят за кибератаками.

Подробнее об эффекте антироссийский санкций читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Обвал российской экономики: насколько все серьезно и есть ли угрозы для Украины".