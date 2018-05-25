Россию нужно принудить к миру: Гройсман в ЕС рассказал об эскалации на Донбассе

Сегодня, 12:28

Премьер обсудил с Могерини перспективы формирования миротворческой миссии ООН в Украине

Владимир Гройсман. Фото: Facebook
Владимир Гройсман. Фото: Facebook

Премьер-министр Владимир Гройсман призвал Европейский Союз продолжать политику санкционного давления на Россию в связи с осложнением ситуации на Донбассе. Об этом он сказал на встрече в Брюсселе с представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини, передает пресс-служба Кабмина.

Он указал на серьезное обострение ситуации на Донбассе, отметив, что Россия не пытается прийти к миру, а наоборот, продолжает снабжать боевиков тяжелым вооружением и боеприпасами. Также, по его словам, Россия продолжает блокировать процесс обмена заложниками.

"Именно поэтому санкции ЕС остаются одним из механизмов сдерживания российской агрессии. Мы рассчитываем на неизменность подходов к санкционной политике ЕС в контексте принуждения агрессора выполнять Минские соглашения в полном объеме и благодарим за неизменность поддержки ЕС территориальной целостности Украины", – сказал Гройсман.

В этом контексте стороны обсудили перспективы формирования миротворческой миссии ООН и договорились согласовывать позиции.

Как писало издание Financial Times со ссылкой на американских чиновников, США давят на Евросоюз с требованиями ужесточить санкции против России. Американские чиновники утверждают, что европейцам следует принять скоординированные действия против "государственных и негосударственных лиц", которые стоят за кибератаками.

Подробнее об эффекте антироссийский санкций читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Обвал российской экономики: насколько все серьезно и есть ли угрозы для Украины".
Россия, Донбасс, ЕС, санкции, Гройсман, могерини

Вы сейчас просматриваете новость "Россию нужно принудить к миру: Гройсман в ЕС рассказал об эскалации на Донбассе". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экономика

Фото: metalist.ua

Курченко впервые попал в список санкций СНБО Украины

Сегодня, 06:16

На наложен ряд ограничений, касающихся движения финансов и ведения бизнеса

Политика

В СНБО раскрыли детали по санкциям. Фото: из открытых источников

Под санкции Украины попали российские олигархи и наемники из ЧВК "Вагнера" - СНБО

Вчера, 18:29

В дополнение к уже действующим санкциям расширен перечень физических лиц, причастных к совершению противоправной деятельности
Загрузка...

США

Фото: архив

США усилили санкции против Ирана

Вчера, 17:55

На этот раз под удар попали авиаперевозчики и логичтические компании

Бизнес

Фото: Bits.media

Украина ввела санкции против WebMoney

Вчера, 16:02

Интернет-провайдерам нужно будет заблокировать доступ к этому сервису электронных денег

Финансы

Фото: moex.com

В Украине запретили программное обеспечение "Московской биржи"

Вчера, 15:13

Санкции введены указом президента на три года

Политика

Петр Порошенко. Фото: President.gov.ua

Украина ввела санкции против российских телеканалов и радио

Вчера, 15:07

Санкции в отношении этих компаний вводятся на три года
Загрузка...