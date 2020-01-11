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Роухани пообещал привлечь к ответственности виновных в уничтожении украинского Boeing

11 января, 07:14

Иран обещает привлечь к ответственности виновных в уничтожении украинского Boeing

Хасан Роухани

Хасан Роухани / Фото: AFP

Иран глубоко сожалеет о допущенной ошибке со сбитым самолетом "Международных авиалиний Украины" под Тегераном. Об этом заявил в субботу, 11 января, президент республики Хасан Роухани.

"Исламская Республика Иран глубоко сожалеет об этой катастрофической ошибке", – написал он на своей странице в Twitter. Роухани также выразил соболезнования жертвам трагедии.

Он отметил, что расследование инцидента продолжится до выяснения обстоятельств этой "великой трагедии" и "непростительной ошибки".

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Роухани пообещал привлечь к ответственности виновных в уничтожении украинского самолета.

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Напомним, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что причиной авиакатастрофы самолета МАУ под Тегераном стала ошибка, допущенная в период кризиса иранскими военными.

Сайт "Сегодня" внимательно следит за всеми событиями вокруг трагедии в Тегеране. Более детально об этом читайте в специальной хронике: "Все версии крушения самолета МАУ в Иране, подробности расследования (фото, видео)".

Напомним, Boeing-737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран – Киев, разбился после вылета из аэропорта Тегерана. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе – граждане Канады и Ирана.

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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Иран авиакатастрофа МАУ Хасан Роухани крушение Боинга Boeing 737-800 авиакрушение в Иране

Источники: Сегодня , ТАСС

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