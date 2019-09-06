"Рубить руки кнопкодавам": Разумков ответил на предложение Кличко

Система «Рада-3» до сих пор не сертифицирована, говорит спикер

/ Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Украинский парламент должен избавиться от нардепов, занимающихся неперсональным голосованием, т.наз. "кнопкодавов", введением системы "Рада-4", а на смену прогульщикам должны прийти ответственные депутаты.

Об этом председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

Киевский городской голова Виталий Кличко заметил: "Сейчас идет дискуссия о том, что нужно отрубить руки депутатам, которые голосуют не персонально, ввести уголовную ответственность".

Он подчеркнул, что нельзя раздавать карточки нардепам, которые потом бегают по залу и "играют на пианино", т.е., голосуют за других.

"Голосование за другое лицо – это политическая коррупция", – подчеркнул Кличко.

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В ответ Разумков рассказал, что на внедрение новой системы голосования в Раде уйдет определенное время.

"Мы будем заниматься этим вопросом. Потому что сейчас стоящая в Раде система ("Рада-3", которую хотят снабдить сенсорной кнопкой. – Ред. ) не сертифицирована и не соответствует стоящим перед нами вызовам. И даже (не прописана. – Ред. ) регламентом. Если говорить о "Раде-4" (которая будет реагировать на отпечаток пальца. – Ред.) – я не могу назвать время, когда это появится. Но я уверен, что это надо пробить", – подчеркнул спикер.

Говоря о нардепах-прогульщиках, Разумков заметил, что если они не ходят на работу, то на их место придут другие, которые будут выполнять возложенные на них обязанности.

"Рубить руки не надо. Им надо еще работать в другом месте", – резюмировал спикер, намекнув, что "кнопкодавам" придется искать другое место работы.

Напомним, Рада направила в КС законопроект о лишении нардепов мандатов за прогулы и "кнопкодавство".

Также сообщалось, что силовики заблокировали тестирование сенсорной кнопки в Раде.

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