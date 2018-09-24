Рука Кремля достала до Италии: посол объяснил, почему Порошенко лишили звания в Вероне

Посол Украины в Италии Евгений Перелыгин считает, что лишение президента Петра Порошенко звания почетного гражданина Вероны ни что иное, как проделки Кремля, который руками местных депутатов решил насолить украинскому лидеру.

Об этом он рассказал Европейской правде.

Он напомнил, что предыдущее решение муниципалитета Вероны предоставить почетное звание президенту Украины хотела отменить пророссийской направленности партия "Лига", зарегистрировав соответствующую резолюцию.

"Анализ текста документа, а также тот факт, что его подписали почти все представители партии "Лига Севера", которая победила в Вероне на коммунальных выборах, свидетельствуют о вполне политической направленности этого решения", – отметил Перелыгин.

По его словам, Кремлю не дает покоя успешное продвижение Украины в разных сферах, в том числе и за границей и "именно поэтому и был разыгран политический спектакль Кремля в исполнении веронских артистов".

Посол добавил, что ведущие итальянские СМИ подавали информацию о решении веронского горсовета, цитируя украинскую позицию под общим названием "Режиссура Кремля – Веронское выполнение или марионетки Путина".

Напомним, история с предоставлением почетного звания началась еще в 2016 году. Президент Украины передал итальянскому музею в городе Верона 17 картин известных художников, которые были украдены в 2015 году. Картины таких известных художников, как Рубенса, Тинторетто, Пизанелло, Карото и Мантеньи были задержаны Государственной пограничной службой Украины в мае этого года при подготовке к переправе на территорию Молдовы

В итоге городской совет Вероны по предложению мэра Флавио Този принял решение о предоставлении Порошенко статуса почетного гражданина города. Таким образом градоначальник пожелал отблагодарить украинского лидера за содействие в возвращении похищенных из музея полотен мастеров Возрождения.

Также стоит отметить, что украинцам было предоставлено право бесплатного посещения музея Вероны. Президент Украины и мэр Вероны встретились на открытии выставки "Спасенные сокровища Италии" в Киеве.