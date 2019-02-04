Деньги неизвестного происхождения: Холодницкий рассказал о вопросах в деле о премиях "Нафтогаза"
Производство по начислению премий работникам НАК «Нафтогаз Украины» расследуется довольно вяло
Выплата руководству НАК "Нафтогаз Украины" 40 млн долларов в качестве премии является неправильной, а расследование по данному делу проходит медленно. Об этом глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий рассказал изданию "Слово і діло".
"С 2018 года (ведется следствие. – Ред). Где-то с апреля, как я помню. Расследуется вяло, поскольку я не помню, какие следственные действия там проводятся. Не хотят там сильно расследовать", – считает он.
Также главный антикоррупционный прокурор отметил, что премии "Нафтогаза" отличаются от других начислением денег неизвестного происхождения. По его словам, премии выплачивают из заложенных в бюджете средств, так как делают в САП или других органах.
"Здесь у меня как у прокурора возникает вопрос, с чего эти премии выплачены, потому что если брать премии НАПК, САП, прокуратуры, то они выплачиваются в рамках, предусмотренных бюджетом, что принимается ежегодно. А когда, как в "Нафтогазе", мы что-то выиграли, но еще деньги не взыскали, а из средств уже выплатили премии, здесь есть вопросы. По такой логике, давайте мы себе выпишем 5% премии из тех двух миллиардов, которые мы еще не сняли с народного депутата Александра Онищенко. Это неправильно", – отметил Холодницкий.
Сайт "Сегодня" сообщал, что суд обязал "Нафтогаз" сообщить, кто получал премии, и предоставить копии документов.
Ранее сообщалось, как Коболев отреагировал на упреки Гройсмана в "космической" зарплате.
В уголовном производстве по начислению премий работникам "Нафтогаз Украины" Национальное антикоррупционное бюро расследует факт получения главой правления НАКа Андреем Коболевым и другими чиновниками компании премий за победу в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма (Швеция) над российской компанией "Газпром".
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