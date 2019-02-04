Деньги неизвестного происхождения: Холодницкий рассказал о вопросах в деле о премиях "Нафтогаза"

Производство по начислению премий работникам НАК «Нафтогаз Украины» расследуется довольно вяло

Назар Холодницкий. Фото: Facebook

Деньги неизвестного происхождения: Холодницкий рассказал о вопросах в деле о премиях "Нафтогаза" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/825/160/5c5825160b65e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/825/160/5c5825160b65e.jpg 2019-02-04T15:25:00+02:00 Политика Производство по начислению премий работникам НАК «Нафтогаз Украины» расследуется довольно вяло

Выплата руководству НАК "Нафтогаз Украины" 40 млн долларов в качестве премии является неправильной, а расследование по данному делу проходит медленно. Об этом глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий рассказал изданию "Слово і діло".

"С 2018 года (ведется следствие. – Ред). Где-то с апреля, как я помню. Расследуется вяло, поскольку я не помню, какие следственные действия там проводятся. Не хотят там сильно расследовать", – считает он.

Также главный антикоррупционный прокурор отметил, что премии "Нафтогаза" отличаются от других начислением денег неизвестного происхождения. По его словам, премии выплачивают из заложенных в бюджете средств, так как делают в САП или других органах.

"Здесь у меня как у прокурора возникает вопрос, с чего эти премии выплачены, потому что если брать премии НАПК, САП, прокуратуры, то они выплачиваются в рамках, предусмотренных бюджетом, что принимается ежегодно. А когда, как в "Нафтогазе", мы что-то выиграли, но еще деньги не взыскали, а из средств уже выплатили премии, здесь есть вопросы. По такой логике, давайте мы себе выпишем 5% премии из тех двух миллиардов, которые мы еще не сняли с народного депутата Александра Онищенко. Это неправильно", – отметил Холодницкий.

Сайт "Сегодня" сообщал, что суд обязал "Нафтогаз" сообщить, кто получал премии, и предоставить копии документов.

Ранее сообщалось, как Коболев отреагировал на упреки Гройсмана в "космической" зарплате.

В уголовном производстве по начислению премий работникам "Нафтогаз Украины" Национальное антикоррупционное бюро расследует факт получения главой правления НАКа Андреем Коболевым и другими чиновниками компании премий за победу в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма (Швеция) над российской компанией "Газпром".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Деньги неизвестного происхождения: Холодницкий рассказал о вопросах в деле о премиях "Нафтогаза"". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...