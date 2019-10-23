Руководство НАТО едет в Украину: Столтенберг рассказал, о чем будут говорить

Владимир Зеленский и Йенс Столтенберг / Фото: president.gov.ua

Североатлантический совет во время визита в Украину на следующей неделе рассчитывает услышать "из первых уст" об инициативах новой власти, направленных на завершение конфликта на Донбассе. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который также призвал страны альянса расширить помощь Украине, передает "Европейская правда".

Столтенберг напомнил, что уже через несколько дней, а именно 30-31 октября, в Украину должен прибыть с визитом Североатлантический совет (САС) – послы всех государств-членов во главе с самим генсеком.

"САС посетит Одессу и Киев", - отметил он.

"Один из мотивов этого визита – он состоится для того, чтобы лучше понимать (ситуацию в Украине), получить информацию из первых рук от правительства и президента Зеленского. Мы хотим обменяться мнениями о том, как НАТО может поддержать Украину и мирные усилия", – заявил генсек.

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Йенс Столтенберг также заявил, что в НАТО есть консенсус относительно действий украинской власти по решению проблемы российской агрессии в Донбассе.

"Мы полностью поддерживаем усилия, направленные на политическое урегулирование путем выполнения Минских договоренностей, и мы уже увидели определенный прогресс, включая обмен заключенными", - заявил он.

Генеральный секретарь подчеркнул, что этот вопрос – не единственный, которому будет посвящен визит в Украину.

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Напомним, в конце месяца Украина ожидает представителей Североатлантического совета. Данная структура является руководящим органом НАТО.

В рамках двухдневной поездки участники совета 30-31 октября посетят Одессу и Киев.

В рамках визита генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг проведет в Киеве заседание комиссии Украина – НАТО. Участие в мероприятии будет принимать и президент Владимир Зеленский. У делегатов запланирована встреча с народными депутатами, Кабинетом министров и представителями гражданского общества.

Напомним, во время своего рабочего визита в США президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со Столтенбергом, обсудив дальнейшие шаги в рамках развития политических отношений и практического взаимодействия Украины и НАТО.

Также "Сегодня" сообщали, что Верховная Рада поддержала проект постановления о проведении сессии ПА НАТО в Украине в 2020 году. В следующем году в Киеве состоится ряд мероприятий, в частности пленарное заседание, заседания комитетов, протокольных мероприятий, ознакомительных визитов и тому подобное. Ожидается прибытие до 600 иностранных гостей.

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