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Румыния может сорвать планы России по строительству "Северного потока – 2"

Сегодня, 12:02

Коболев объяснил, что под угрозой может оказаться и вторая нитка «Турецкого потока»

Фото: nord-stream.com
Румыния может сорвать планы России по строительству "Северного потока – 2" https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c4/1a3/36b/5c41a336b1b66.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c4/1a3/36b/5c41a336b1b66.jpg Политика Коболев объяснил, что под угрозой может оказаться и вторая нитка «Турецкого потока»

Румыния, председательствующая в Европейском парламенте, может помешать России построить газопровод "Северный поток – 2". Об этом заявил на пресс-конференции глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Если Европейский парламент сможет проголосовать о применении директивы для морских газопроводов, то есть большая вероятность, что не будет ни второй нитки "Турецкого потока", ни "Северного потока-2". У нас есть сдержанный оптимизм по поводу того, что Румыния, которая сейчас председательствует, возможно, вынесет этот вопрос", – сказал он.

Глав правления "Нафтогаза" подчеркнул, что у европейских чиновников есть четкое понимание, что "Северный поток-2" является эксклюзивным интересом Германии и вряд ли интересом других стран ЕС.

"Поэтому я считаю, что если этот вопрос будет поднят в Европарламенте, то есть вероятность позитивного для нас решения", – добавил Коболев.

Отметим, на днях министр иностранных дел Германии Гайко Маас заявлял, что уже никто не сможет остановить реализацию "Северного потока – 2". По его мнению, санкции со стороны Вашингтона могут привести к выходу из проекта немецких компаний, однако сам проект не остановится.

Ранее немецкое издание Handelsblatt выяснило, что США готовы ввести санкции против двух европейских компаний, которые принимают участие в реализации проекта "Северный поток – 2" – ограничительные меры грозят швейцарской Allseas и итальянской Saipem, если те не выйдут из проекта.

"Северный поток-2" пройдет по дну Балтийского моря. Ожидается, что трубопровод может заработать до конца 2019 года. Украина выступает против строительства "Северного потока-2", поскольку не хочет потерять статус транзитера газа. Проект активно критикуют США, Польша и страны Балтии. Они предостерегают, что ЕС попадет в зависимость от российского газа. В Германии считают, что проект экономический, а не политический.

Подробнее читайте в материале на сайте "Сегодня": "Германия – "газовый диктатор", а Украина в проигрыше: что нужно знать о "Северном потоке-2".

Румыния, Европарламент, Коболев, Северный поток 2

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Источник:

УНИАН

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