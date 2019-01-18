Румыния может сорвать планы России по строительству "Северного потока – 2"
Коболев объяснил, что под угрозой может оказаться и вторая нитка «Турецкого потока»
Румыния, председательствующая в Европейском парламенте, может помешать России построить газопровод "Северный поток – 2". Об этом заявил на пресс-конференции глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.
"Если Европейский парламент сможет проголосовать о применении директивы для морских газопроводов, то есть большая вероятность, что не будет ни второй нитки "Турецкого потока", ни "Северного потока-2". У нас есть сдержанный оптимизм по поводу того, что Румыния, которая сейчас председательствует, возможно, вынесет этот вопрос", – сказал он.
Глав правления "Нафтогаза" подчеркнул, что у европейских чиновников есть четкое понимание, что "Северный поток-2" является эксклюзивным интересом Германии и вряд ли интересом других стран ЕС.
"Поэтому я считаю, что если этот вопрос будет поднят в Европарламенте, то есть вероятность позитивного для нас решения", – добавил Коболев.
Отметим, на днях министр иностранных дел Германии Гайко Маас заявлял, что уже никто не сможет остановить реализацию "Северного потока – 2". По его мнению, санкции со стороны Вашингтона могут привести к выходу из проекта немецких компаний, однако сам проект не остановится.
Ранее немецкое издание Handelsblatt выяснило, что США готовы ввести санкции против двух европейских компаний, которые принимают участие в реализации проекта "Северный поток – 2" – ограничительные меры грозят швейцарской Allseas и итальянской Saipem, если те не выйдут из проекта.
"Северный поток-2" пройдет по дну Балтийского моря. Ожидается, что трубопровод может заработать до конца 2019 года. Украина выступает против строительства "Северного потока-2", поскольку не хочет потерять статус транзитера газа. Проект активно критикуют США, Польша и страны Балтии. Они предостерегают, что ЕС попадет в зависимость от российского газа. В Германии считают, что проект экономический, а не политический.
Подробнее читайте в материале на сайте "Сегодня": "Германия – "газовый диктатор", а Украина в проигрыше: что нужно знать о "Северном потоке-2".
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