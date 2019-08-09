Профессор, КВНщик и законотворец: кто такой Руслан Стефанчук, претендент на кресло первого вице-спикера Рады

Фото: president.gov.ua

Руслан Алексеевич Стефанчук изначально рассматривался в качестве кандидата на должность главы фракции в парламенте. Долгое время был безальтернативным кандидатом, уже после выборов в списке претендентов на эту должность появился Александр Корниенко. Сам же Стефанчук переместился в список кандидатов на должность первого вице-спикера парламента.

Родился 20 октября 1975 года в Тернополе в семье студентов-медиков. В 1997 году с отличием окончил Хмельницкий институт регионального управления и права по специальности "Правоведение", в том же году — Технологический университет Подолья ("Менеджмент производственной сферы").

Доктор юридических наук, профессор, бывший проректор Института государства и права им. Владимира Корецкого НАН Украины и Национальной академии прокуратуры Украины, соавтор множества законопроектов. Руслан Стефанчук в команде "Слуги народа" имеет наибольший опыт законотворчества. С Зеленским Стефанчук познакомился еще в студенческие годы, благодаря КВН.

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В 2011-2013 годах заведовал отделом проблем развития национального законодательства в Институте законодательства Верховной Рады Украины. Как помощник сотрудничал с народным депутатом от блока "Наша Украина — Народная самооборона" Анатолием Матвиенко, а также вице-премьер-министром Степаном Кубивым.

В 2017 году претендовал на должность судьи в Верховном суде Украины, однако не прошел по конкурсу.

В 2013-2014 годах заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин, а с 2014 по 2016 год — проректор по научной работе Национальной академии прокуратуры Украины. С 2016 — проректор по научной работе высшей школы адвокатуры Национальной ассоциации адвокатов Украины. Главный редактор журнала "Law of Ukrainе". По его собственному признанию, владеет библиотекой научной литературы из 5 000 томов.

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Участвовал в разработке законов Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере личных неимущественных прав физических лиц", "Об охране репродуктивного здоровья", "Об учете времени в Украине" и других.

"То, что называли делом чести этой Верховной Рады, превратилось в один большой позор..." — так Руслан Стефанчук прокомментировал 12 июня 2019 года принятие Верховной Радой Избирательного кодекса.

"Сегодня мы пришли к ситуации, когда у нас нет единственно верного юридически толкуемого текста Конституции. Это результат не взвешенной, не выверенной и не спланированной работы Верховной Рады, которая сегодня привела к тому, что у государства, которое празднует День Конституции, нет просто единого унифицированного текста Конституции", — говорил Стефанчук о том, какие наиболее важные изменения в Конституции нужно сделать в ближайший год.

"Это концептуальная для нас вещь – единственным государственным языком в Украине есть и будет украинский", – сделал четкое заявление по государственному языку в Украине Стефанчук 12 июня.

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